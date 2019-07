DESPERTAR... ES

En ocasión del XV Aniversario de escribir la columna Familia sirviendo a la vida en El Siglo de Torreón. Les comparto esta reflexión y agradezco a todos ustedes quienes me han seguido a través de mi programa de televisión Valor...es, del programa de radio Valores Familiares y de mi columna Familia Sirviendo a la Vida particularmente agradezco a Perla García Estrada, Miriam Barker y Adriana González quienes a lo largo de estos 15 años me han apoyado siempre.

Hace poco tiempo cuando estaba en el aeropuerto escuché por casualidad a una madre e hija que se estaban despidiendo...

Cuando anunciaron la partida del vuelo ellas se abrazaron y la madre dijo:

- Te amo y te deseo lo suficiente.

La hija respondió:

- Madre, nuestra vida juntas ha sido más que suficiente. Tu amor es todo lo que he necesitado. También te deseo lo suficiente.

Ellas se saludaron con un beso y la hija partió.

La madre pasó muy cerca de donde yo estaba sentado y noté que ella necesitaba llorar.

Traté de no observarla para no invadir su privacidad, pero ella se dirigió hacia mí y me preguntó:

- Alguna vez se ha despedido de alguien sabiendo que era para siempre?

- Sí, lo he hecho - respondí.

Perdón por preguntar, contesté, pero ¿por qué esta despedida es para siempre?

- Yo soy una mujer vieja y ella vive muy lejos de aquí. La realidad es que su próximo viaje será para mi funeral, dijo.

- Cuando se despidió de ella escuché que le dijo, "te deseo lo suficiente". ¿A qué se refiere?

Comenzó a sonreír.

Eso es un deseo que hemos transmitido de generación en generación...

Mis padres solían decirlo...

Ella hizo una pausa y miró hacia arriba como si tratara de recordarlo en detalle, luego sonrió aún más.

- Cuando decimos "Te deseo lo suficiente", deseamos que la otra persona tenga una vida llena de sólo lo suficientemente bueno para vivir.

Entonces, dirigiéndose hacia mí, ella compartió lo siguiente como si lo estuviera recitando de memoria:

"Te deseo que tengas suficiente sol para mantener tu espíritu brillante, te deseo suficiente lluvia para que aprecies aún más el sol, te deseo suficiente felicidad para que tu alma esté viva, te deseo suficiente dolor para que las pequeñas alegrías de la vida parezcan más grandes, te deseo que tengas suficientes ganancias que satisfagan tus necesidades, te deseo suficientes pérdidas para que aprecies todo lo que posees, te deseo suficientes bienvenidas para que logres soportar las despedidas".

Luego ella comenzó a llorar y se alejó.

Se dice que toma un minuto encontrar a una persona especial, una hora en apreciarla, un día para amarla, pero una vida para olvidarla.

Toma el tiempo necesario para vivir.

A todos a los que me han seguido en mis cursos, conferencias, programas, columna y publicaciones en redes sociales...

La esperanza es algo bueno, tal vez lo mejor. Y lo bueno nunca muere. Estaré deseando que estas palabras te encuentren, y te encuentren bien. A la luz de nuestras familias, decía Jesús, no me digas que me amas, dime cómo vives. La familia que ora unida, permanece unida. Iniciativa Laguna un proyecto de valor y de valores para los laguneros y el mundo.

Quién no vive para servir, no sirve para vivir.

Les deseo lo suficiente.

FIN.