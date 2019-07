Presunta asesina pudo ser contratada para ataque en Plaza Artz: Godoy

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que las autoridades capitalinas han tenido acercamiento con el instituto Nacional de Migración, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con la embajada de Israel, para verificar el estatus migratorio de las dos personas fallecidas en un restaurante de Plaza Artz.

Sobre las investigaciones, la jefa de gobierno confirmó que la línea de investigación que relaciona a un crimen pasional fue descartada y más bien, tuvo que ver con una ejecución, sin embargo, ya se están haciendo las investigaciones. "La actuación rápida de la policía permitió un detenido y a partir de ahí se están haciendo las investigaciones. Así que la PGJ hará las investigaciones con toda pulcritud, veracidad para poder informar lo que ocurrió", dijo.

Comentó que hay muchas cámaras que dieron evidencia al ataque, por lo que también hay otras personas identificadas y vehículos que son parte de la investigación de la PGJ. "El que haya más cámaras, evidentemente ayudará tanto a la actuación inmediata para que las investigaciones se realicen con mayor veracidad", comentó.

Por otra parte la Procuradora capitalina, Ernestina Godoy, indicó que efectivamente no se trató de un crimen pasional. "Ya hizo una primera declaración y descubrimos que no fue un crimen pasional", dijo. Al cuestionarle sobre si la detenida fue contratada para atacar a los hombres extranjeros señaló que al parecer esa es la principal línea de investigación. Además agregó que se está investigado a los participantes en el ataque, pues la mujer no actuó sola.

Comentó que se están terminando de entregar los videos de las cámaras de la Plaza para continuar con las investigaciones y que durante la noche se tomaron las declaraciones de personal de la Plaza y del restaurante. "Ya saben que estás investigaciones son más lentas de lo que yo quisiera, tengo avanzando el trabajo pericial de casquillos, de calibres y todas esas cosas, quiero ver si esa arma está relacionada con algún otro homicidio o evento", explicó.