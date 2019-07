Padre causa sensación al pedirle a su hija consejos de moda

Su padre soltero quería elegir el mejor atuendo, así que se probaba ropa, se tomaba una fotografía, se la mandaba a su hija y ella le decía lo que pensaba, y luego ese intercambio de mensajes se hizo viral, recoge el New York Post.

"La vida con un padre soltero, pidiendo consejos sobre ropa para una cita", escribió ella en su publicación.

"No quería que estuviera triste y enojado, pensé que podría sentirse avergonzado y un poco molesto, pero se lo tomó a la ligera", dijo Carli a Yahoo Lifestyle sobre la historia publicándose en redes. "Estaba emocionado de ver que el tuit recibía cada vez más atención", agrega.

A Jeff, su padre, ese día lo dejaron plantado, sin embargo, luego de que la historia llamara la atención, él dice que ahora lo invitan a salir. "Me están pidiendo mucho salir. Es inusual. Es divertido. Es asombroso. No sé qué decir", comenta él.

