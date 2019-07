El Espacio de Cerpa

Nos encontramos a una semana de la fecha límite para que los equipos de beisbol de grandes ligas, hagan los trueques necesarios para reforzarse de aquí a que termine el calendario regular sin embargo, para esta ocasión, los intercambios comerciales se han modificado ya que, como habíamos visto anteriormente, las organizaciones con mayor probabilidad de alcanzar la postemporada, andaban vueltos locos antes de que el reloj marcara las cero horas del primer día de agosto pero esta vez, aquellas escuadras que necesitas un empujoncito para llegar a postemporada, tendrán unos pocos días más para hacerlo.

Y cuando se creía que el jugador más valioso de la serie mundial del 2014 Madison Bumgarner saldría de la bahía de acuerdo a la situación del equipo de prácticamente inalcanzable la cima de la división oeste de la liga nacional, el pronóstico que se encuentra en este momento para el lanzador zurdo de los Gigantes, es que se mantendrá con el equipo de Bruce Bochy ya que el equipo de San Francisco, ha empezado a resurgir de las cenizas y no por mencionar de que vayan a dar alcance a los Dodgers sino porque, de acuerdo a los benditos partidos de comodín, hasta el pasado martes, el conjunto de los Gigantes, se encontraba a dos juegos de distancia de los Nacionales y los Cardenales.

Como todos sabemos, las escuadras que obtienen su división, son los primeros en acceder a los playoffs y ya con la tabla general de los quince equipos por cada liga, los que tengan los mejores récords de segundo y tercer lugar, se enfrentan a un partido en la casa del que haya quedado mejor posicionado pero si de algo estamos seguros, es que esto se modificará en un futuro ya que se ha cuestionado mucho esta situación de ser solo un encuentro a vida o muerte para continuar subsistiendo por lo que probablemente, las grandes ligas harán otra innovación a los partidos comodines.

Y retomando el tema de San Francisco, la situación actual, se ha hecho entretenido para los seguidores del equipo de la costa oeste sin embargo, todo esto parece que le sacará más canas verdes para el gerente general Farhan Zaidi quién se encuentra en su primer año en ese puesto con la escuadra de los Gigantes que probablemente, se ocupará de su bullpen y que hará oídos sordos a las ofertas por Bumgarner y que mantendrá a un ícono de la franquicia y le extenderá una oferta a su lanzador en el invierno que veremos si el payaso lo acepta.

Y la otra intriga es acerca del relevista Will Smith que parece que se irá a Minnesota ya que, como agente libre inaplazable en un acuerdo de bajo costo, cada contendiente puede permitírselo y que si los Mellizos no se animan, probablemente acabe en Washington o con los Dodgers y hasta con los Medias Rojas o cualquiera que necesite de un alivio pero no hay mejor alternativa que un bullpen agotado de las ciudades gemelas y en el que haría una mancuerna preferencial con Taylor Rogers.

Si hay un equipo que ha decepcionado, esos han sido los Filis que a pesar de llevar a su róster esta campaña a jugadores como Bryce Harper, J.T. Realmuto o Andrew McCutchen (que por cierto se encuentra en el hule en estos momentos), el martes pasado estaban a siete juegos y medio del líder Atlanta pero peleando por llegar a la tarjeta comodín con los Cardenales y los Nacionales y a raíz de que Jake Arrieta está lanzando a través de un codo lesionado, podrían ir tras Zach Greinke de los Diamantes porque junto con el exlanzador de los Cachorros, todo el cuerpo de abridores de la escuadra de Filadelfia, ha permitido una efectividad de 5.21 en los últimos 30 días.

