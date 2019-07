Circunstancias

Cualquier estilo de personalidad puede ser problemático si es llevado al extremo. Sin embargo, existe un tipo de carácter que no necesariamente es extremo, pero que generalmente es aversivo a nivel social y puede ser destructivo. Me refiero a las personas con un lado oscuro en su personalidad.

A través de la historia, y en cualquier cultura, ha existido una gran cantidad de ejemplos de gente malévola, egoísta, violenta, cruel, inmoral, dañina, sádica, etc. Personas quienes no mostraron bondad y empatía y por lo mismo fueron destructivas, ya que causaron daño serio a la integridad física y psicológica de otros como resultado de su conducta anormal. Pero también existe un sector de la población quienes muestran rasgos de personalidad que caen alrededor de la línea divisoria entre los adaptados, o mas o menos "normales", y los individuos problemáticos y disfuncionales quienes reúnen los requisitos de una psicopatología. Me refiero a un tipo de personalidad que es común y existe en cualquier parte de la sociedad, y a la cual algunos autores llaman "personalidad oscura" debido a la connotación malévola del concepto.

Investigadores sobre la personalidad oscura sugieren que muchos individuos poseen una disposición subyacente, o esencia oscura de la personalidad, que incluyen rasgos asociados con narcisismo, psicopatía (personalidad antisocial) y maquiavelismo. Otros autores están de acuerdo con este concepto, pero le agregan un cuarto rasgo: el sadismo. El término personalidad oscura aparece en la revisión general presentada por la Asociación Americana de Psicología (The Dark Side of Personality, V. Ziegler, D. Marcus, 2016), y es descrita como una condición personal que es socialmente aversiva y está relacionada con dificultades interpersonales y conductas destructivas, por ejemplo, agresión, manipulación, explotación, etc.

El narcisismo consiste de expresiones exageradas de grandiosidad, orgullo, vanidad, y por lo general, interfiere en las relaciones interpersonales debido a sus tendencias explotadoras y egoístas. La psicopatía es caracterizada por impulsividad, frialdad o insensibilidad, agresividad y falta de remordimiento, características comunes de una mente criminal y consideradas el rasgo mas malévolo de la triada. El maquiavelismo se refiere a la manipulación y explotación de otros. Individuos con estos rasgos son extremadamente egoístas, inmorales y están dispuestos a todo para lograr sus metas. Con excepción del maquiavelismo, la psicopatía y el narcisismo están incluidos en el Manual Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales (DSM). Estos tres rasgos en conjunto forman la triada oscura o el lado oscuro de una personalidad.

Aunque la mayoría de los psicólogos e investigadores que estudian el tema señalan el aspecto negativo de la personalidad oscura, otros creen que existen algunas ventajas con este tipo de personalidad. Se cree que estos individuos pueden ser útiles en ciertas circunstancias, por ejemplo, algunas personas manipuladoras pueden ser competentes en ciertos trabajos de ventas, o ser paranoide ayuda a estar siempre a la defensa y buscar protección. O ser dominante, decisivo, perfeccionista, frío, calculador y sin dificultades para correr riesgos, es de ayuda en ciertos puestos de liderazgo. Sin embargo, esto también es visto como una desventaja, ya que estas personas, bajo presión o estrés, generalmente son inefectivos, y pueden tener problemas éticos serios. Otro aspecto importante que es señalado por los psicólogos que cubren este tópico es la habilidad de estos individuos para seducir a otros con respecto a relaciones interpersonales íntimas, ya que tienden a ser exitosos para lograr parejas. Debido a sus características narcisistas y antisociales son hábiles para manipular y engañar, y desafortunadamente, personas del sexo opuesto caen en la farsa debido a que son considerados interesantes y atractivos.

Personas que son evaluadas y muestran esta combinación de características tienden a causar problemas sociales, cometer crímenes, y generar problemas en organizaciones, particularmente si están en posiciones de liderazgo, ya que están predispuestos a violar reglas, ser corruptos, ser peligrosamente imprudentes, y en muchos casos, violentos. Por esta razón, tener un buen conocimiento de este tipo de personalidad puede ser de ayuda para aquellos profesionistas que trabajan en selección de personal, en la provisión de servicios sociales, en la elección de un político para un puesto en administración pública importante o en la elección de una pareja. Las probabilidades de que un individuo con estos rasgos tienda a delinquir son altos. Aunque mas investigación sobre este tema es necesaria, no hay duda que gente con rasgos de una personalidad oscura puede ser problemática y destructiva. Gracias por su interés en este artículo.