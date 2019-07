¡Noticias que impactan! / X

(SEGUNDA PARTE)

22 de febrero del 2019. Ciudad de México. Ex integrante de The Cure anuncia que tiene cáncer. Andy Anderson, ex baterista de The Cure, informó que tiene cáncer terminal, por lo que se encuentra bien y consciente de su situación. Anderson, de 68 años de edad, compartió que no desea que su familia lo vea en estado vegetal, por lo que ha decidido no reanimarse y aceptar esto como una experiencia de la vida. Finalmente, detalló que aún no decide si se someterá a quimioterapia y la radioterapia, sin embargo, pidió buena vibra y comentarios positivos: "Los amo a todos, y lo siento muy, muy cerca de mi corazón, y se quedarán conmigo para siempre". En el comunicado se lee: "Hola chicos, tengo cáncer en etapa 4 y no hay forma de revertirlo. Cubre totalmente el interior de mi cuerpo y me encuentro muy bien y consciente de mi situación. He optado por no reanimarme, tengo familia y no hay manera o deseo de que me vean en estado vegetativo. Si sobreviviera a una reanimación, porque puede implicar la posibilidad de sufrir costillas rotas, odiaría poner a alguien en esta situación". "La quimioterapia y la radioterapia se discutirán en breve. Espero poder comunicarme en los próximos días con respecto al resultado, y por favor, no se desanimen aquí, sean positivos, para mí sólo otra experiencia de vida y obstáculos". ¡Difícil de creer!

27 de abril del 2019. Buenos Aires, Argentina. Fallece el padre de Emiliano Sala. A tres meses de que un accidente aéreo le arrebatara la vida a su hijo, el futbolista argentino Emiliano Sala, su padre Horacio Sala falleció ayer a causa de un paro cardíaco. El deceso ocurrió en su vivienda de Progreso, su pueblo natal de los Sala, situado en la provincia argentina de Santa Fe y a unos 540 kilómetros al norte de Buenos Aires. "Nunca pudo superar la muerte de Emi", dijo el alcalde de la población del poblado, Julio Muller a la Radio Red. "Muchos pudieron cerrar el círculo cuando lo encontramos, pero ellos no. Sala de 28 años de edad estaba en el mejor momento de su carrera y acababa de fichar para el Cardiff de la Liga Premier inglesa procedente del Nantes francés por 15 millones de libras (19 millones de dólares) cuando el 21 de enero pasado la avioneta en que viajaba rumbo a Gales se desvaneció sobre el Canal de la Mancha… ¡Difícil de creer!

16 de mayo del 2018. NACIONES UNIDAS. Van por fondo contra cambio climático. Se busca lograr que la temperatura de la tierra no suba por encima de 1.5 grados centígrados. Francia, Jamaica y Qatar liderarán una movilización internacional de 100 mil millones de dólares por año contra el cambio climático, anunció el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterrez. "He pedido a Francia, Jamaica y Qatar que lideren la movilización de la comunidad internacional para materializar a partir del 2020 los cien mil millones de dólares por año", previstos en la Conferencia sobre el Clima de 2010, celebrada en Cancún, México, indicó. En esta conferencia, refirió, los países desarrollados se comprometieron a entregar esa cifra para apoyar a los países en desarrollo tanto en la mitigación como en la adaptación al cambio climático. ¡Aunque usted no lo crea!

22 de mayo del 2019. Durango. Hombre muere al resbalar en el baño. Una persona del sexo masculino perdió la vida luego de que al resbalar en el baño de su domicilio se golpeara en el tórax, por lo que fue trasladado a un hospital del sector salud, donde falleció cuando recibía atención médica. Familiares del hoy occiso, de 48 años de edad, informaron a las autoridades que siendo aproximadamente las 11 horas, Ángel se encontraba en su domicilio y decidió tomar un baño. Cuando se encontraba en el interior, accidentalmente resbaló y cayó al suelo golpeándose en el pecho contra un escalón… ¡Difícil de creer!

Mayo del 2019. Arnoldo Kraus. Lambert: Una muerte larga, inhumana. Escribo el 20 de mayo. Leo en los periódicos: "Los médicos franceses tienen programado apagar hoy las máquinas que mantienen en estado vegetativo a Lambert". Cuando la muerte acoja a Lambert y abrace a quienes apoyaron la decisión de ayudarle a morir, finalizará su cruel periplo. Reflexiono acerca de la indignidad del final de Lambert y del poder de quienes se oponen a adueñarse de la vida por medio de la muerte. Religiosos, políticos, sectores de la sociedad influenciados por numerosos dogmas y médicos, desinteresados y poco comprometidos con el ser humano como ser humano conforman el insano tejido. Tejido con amarres trenzados con lazos decimonónicos. Para los libre pensadores el resto es actuar. Deprime la realidad: triunfan leyes enmohecidas, prevalece el sistema, pierden quienes vindican la autonomía y la libertad del ser humano. Vincent Lambert sufrió en 2008 un accidente de tráfico cuando tenía 31 años. Desde entonces, pervive en estado vegetativo y sufre tetraplejia. Once años han transcurrido desde el accidente. Lambert no dejó por escrito sus voluntades anticipadas. Tras el lamentable suceso, han discutido quienes reclaman el retiro del apoyo médico y quienes luchan por continuarlo indefinidamente… ¡Difícil de creer!