Impide Guardia Nacional paso a madre e hijo migrantes; fotografía se vuelve viral

Según Reuters, la mujer responde al nombre de Lety Pérez y proviene de Guatemala, en la imagen le pide al uniformado que la permita cruzar a Estados Unidos.

El despliegue de integrantes de la Guardia Nacional comenzó formalmente el pasado 30 de junio, con el fin de realizar diversas tareas de seguridad y patrullaje, entre ellas el control de flujo migratorio en todo el territorio.

Dicha tarea fue encargada luego de que el gobierno de Estados Unidos, representado por el presidente republicano Donald Trump amenazó a México con imponer una serie de aranceles a productos mexicanos con el fin de que dejarán de cruzar tantos migrantes a su frontera sur.

El exembajador de México ante Estados Unidos, Arturo Sarukhan (2007-2013) y el expresidente panista Felipe Calderón (2006-2012) compartieron la fotografía por medio de Twitter.

En un mensaje el expresidente señaló que "el gobierno de #México no debió haber aceptado esto".

Pic du jour, via @axios: “In Ciudad Juarez, #Mexico, yesterday, Guatemalan migrant Lety Perez embraces her son Anthony as she prays for a member of the Mexican National Guard to let them cross into the U.S.” pic.twitter.com/BSmFeEMFHO