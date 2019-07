Un error y terminó con un pastel para su hija que leía ‘perdedora’

Melin Jones es una madre de Missouri, en Estados Unidos, que recogió el pastel de cumpleaños de su hija sin revisarlo antes de llevarlo a casa y fue durante la celebración de cumpleaños que se dio cuenta que la felicitación leía: Feliz cumpleaños, perdedora (Happy birthday, loser).

Según cuenta a USA Today, hubo una confusión en la tienda donde pidió el pastel para la fiesta de dos años de su hija, a quien dicen de cariño Lizard, si bien su nombre real es Elizabeth (y el pastel debía decir: Feliz cumpleaños, Lizard).

"Me lo dio y no lo revisé. No pensé hacerlo. Teníamos prisa […] Me sorprendió bastante. No sabía qué pensar al principio. Luego, después de la conmoción, no podía dejar de reír", dijo Jones, de 27 años.

"No le dije qué decía el pastel. Ella no puede leer. Ella no sabe qué es ser una perdedora. Simplemente estaba haciendo esa expresión facial mirando el pastel cuando tomé la foto", añade Melin, quien aclara que después fue a comprarle a su hija otro pastel, esta vez uno que leyera: Feliz cumpleaños, Elizabeth.

