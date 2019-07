Se sometió a cirugía y luego dijeron que el diagnóstico era equivocado

A Sarah Boyle le diagnosticaron un tipo de cáncer agresivo de seno, por lo que le recomendaron tratamiento contra la enfermedad además de una doble mastectomía.

La mujer aceptó la operación sólo para que más tarde, le dijeron que fue en vano, ya que el diagnóstico inicial estaba equivocado y no tenía cáncer después de todo.

"Que me dijeran que tenía cáncer fue horrible, pero luego pasar por todo el tratamiento y la cirugía, y que luego me dijeran que era innecesario, fue traumático", dijo a la BBC esta nativa de Stoke-on-Trent, en Inglaterra, a quien operaron en 2016, cuando tenía 25 años y acababa de tener a su hijo, a quien no pudo amamantar.

Fue en 2017 que su médico le dijo que hubo un mal diagnóstico, que ocurrió porque una muestra de biopsia se había registrado incorrectamente, informa The Telegraph.

"Un diagnóstico erróneo de este tipo es excepcionalmente raro y entendemos lo devastador que ha sido para Sarah y su familia. En última instancia, la información errónea de la biopsia fue un error humano, por lo que, como salvaguarda adicional, todos los diagnósticos de cáncer invasivos ahora son revisados por un segundo patólogo", dijo el representante del University Hospital of North Midlands NHS Trust.

"Este es un caso verdaderamente impactante en el que una joven madre se ha enfrentado a noticias desgarradoras y a un periodo agotador de tratamiento extenso, solo para que le digan que no era necesario", dijo Sarah Sharples, abogada en el caso de Boyle. "Si bien nos complace que el NHS Trust haya admitido los claros fallos, aún no hemos escuchado si se han implementado mejoras para evitar que algo como esto vuelva a suceder", agrega.

