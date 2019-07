Ayuda Jaramillo con documental

La iniciativa de David Jaramillo de llevar a través de su documental y su libro lo que ocurre en Cuatro Ciénegas despertará la consciencia de los habitantes del Valle protegido para cuidar el entorno ecológico, consideró la alcaldesa Yolanda Cantú Moncada.

El lago del Churince, como ejemplo, en 2013 tenía agua, y hoy en 2019 se desecó completamente, perdiéndose la riqueza en biología viva.

Las fotografías que el cineasta realizó durante sus viajes a Cuatro Ciénegas en casi cuatro años muestran una desecación del 75 % del agua que había en las innumerables pozas, y es por eso la importancia de que la ciudadanía sepa qué está pasando y apoye en los programas de rescate y protección al medio ambiente.

Según datos de la doctora Valeria Souza, doctora de la Universidad Nacional Autónoma de México que llegó al Valle hace 15 años para estudiar su fauna y microfauna endémica, los humedales se han desecado en un 90 % en los últimos 40 años.

Yolanda Cantú dijo que "hay gente que no se da cuenta de lo que ocurre y no cree que estén en riesgo la flora y la fauna, únicos en el mundo, y que están en peligro de extinción, pero en cualquier caso, para todos vale el cuidar el uso del agua, el no contaminar y el preservar el entorno ecológico", concluyó.