Verdades y Rumores

El que anda de gira artística por los municipios de Coahuila es el senador taurino y carbonero de la Cuarta Transformación Armando Guadiana Tijerina, mejor conocido por sus vistosas guaripas, de quien dicen que sigue suspirando con ocupar algún día el Palacio Rosa de la capirucha del sarape. Nuestros subagentes, disfrazados de fotógrafos de eventos, nos comentan que a don Armando lo mismo lo ven en bautizos, bodas, quince años, cabalgatas, que en festivales de gastronomía, tan de moda actualmente en nuestra provincia. El caso es que el senador morenista en todos los eventos a los que asiste se apersona esté o no invitado y, como todo político, solicita asientos en primera fila, todo ello con el fin de seguir promoviendo su imagen, aunque para Coahuila no haya logrado bajar ni un solo peso de presupuesto, con todo y lo que presume su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo que no sabe el senador del Movimiento de Regeneración Nacional es que a la hora del combate a la corrupción a los de su partido no les importa si la guillotina tiene que pasar por algunos de casa. Nuestros subagentes, disfrazados de macetas en la Unidad de Inteligencia Financiera, que preside el jefazo Santiago Nieto, nos comentan que en esa oficina se está cocinando un amplio expediente de evasiones fiscales, que, al estilo del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, don Armando ha ocultado en la compraventa de carbón. Además, cuentan que sus enemistades se están sumado para destaparle un pequeño adeudillo que supera los veinte milloncillos de dólares que el senador Guadiana dejó colgados en el BANCOMEXT hace algunos años, y que este último tema dará mucha tela de donde cortar, porque el mero jefe de la 4T perdona todo menos corrupción, y más tratándose de dinero del sufrido pueblo mexicano; sobre todo porque públicamente no se verá bien que se persiga a unos y a otros no.

Y es que mientras don Armando se pasea de arriba para abajo, otros, como el diputado ‘hooligan’ y ahora morenista Luis Fernando Salazar, no pierden el tiempo y siguen con sus clases de tejido para tratar de armar una red que les permita atrapar las ovejas descarriadas que no se convencen con el devaluado discurso de lo que queda del Partido Acción Nacional. Por lo que el expanista se ha estado acercando al profesor José Guadalupe Céspedes, jefazo de Morena en el estado, ofreciéndole su experiencia para construir una estructura que le permita mantener al partido en el poder, además de quitarse de encima a la incómoda diputada federal Miroslava Sánchez, y así quedarse con la 4T en el estado.

De nueva cuenta La Laguna se volvió a robar varios minutillos de la sagrada mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien volvió a dejar en claro que el Metrobús no irá en La Laguna de Durango, porque, según el preciso, la gente no lo quiere; en cambio, los recursos se destinarán a llevar agua a los estados de Coahuila y Durango. La declaración del presidente volvió a poner de nervios al gobernador del estado, José Rosas Aispuro, quien ya había declarado a los cuatro vientos que la ocurrencia del presidente se había quedado en eso: en una mera ocurrencia, pero que el sistema de transporte sí se construiría. La cosa es que incluso la confirmación de la nueva visita del preciso a Durango había logrado tranquilizar las aguas respecto a la canción a mano alzada de la obra, de la que, por cierto, el propio Jorge Campos Murillo, subsecretario de Movilidad y Transportes de Durango, salió a decir que el costo del pasaje estaría entre los 12 y 18 pesos, que los recursos para la obra serían federales y estatales, y que las negociaciones con los transportistas de las hermanas repúblicas de Gómez Palacio y Lerdo iban viento en popa. Lo que causó un poco de incertidumbre, por decir lo menos, fue la seguridad con la que las autoridades salieron a declarar incluso el costo del pasaje, cuando al otro lado del Nazas ni siquiera se ha puesto la primera piedra de la obra, y mucho menos se tienen asegurados los recursos para solventarla.

Lo que se ha vuelto curioso es que en Durango los funcionarios suelen salir a cacarear el huevo antes de comprar la gallina, y ahora el turno fue para Rafael Sarmiento Álvares, director general de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), quien juró y perjuró que el proyecto de la potabilizadora de agua no solo está palomeado por la Federación, sino que ya cuenta con el visto bueno de los altos mandos de la 4T; incluso las lenguas viperinas en la capirucha del smog dicen que fue sospechosísimo que se le diera la palabra a un asistente a la conferencia de prensa del Palacio Nacional, justo para que preguntara un tema que parecía muy bien apuntado por el presidente.

Al mejor estilo de la multiplicación de los panes y los peces, los que quisieron imitar el milagro del mesías multiplicando los militantes y las lideresas fueron los hermanos Álvaro y Rubén Moreira. Resulta que para preparar el terreno y confirmar que no por nada Coahuila sigue siendo tierra de dinosaurios, se les ocurrió inflar nada más y nada menos que un 270 por ciento el padrón de simpatizantes del tricolor en el estado; esto sería una especie de seguro para que el suspirante por la dirigencia nacional Alito Moreno, quien curiosamente va en fórmula con la esposa del exgobernador de Coahuila, Carolina Viggiano, lograra obtener los votos necesarios para obtener el triunfo. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, nos informan que incluso el propio presidente del partido en el estado, el lagunero Rodrigo Fuentes, tuvo que salir a decir que los simpatizantes de su partido están debidamente certificados con las más altas normas de calidad internacional, y que en sus registros tienen copias de las credenciales de elector, huella digital, fotografía de perfil de Facebook y una muestra de ADN por si las dudas.

Dicen que don Rigo no sonó muy convencido que digamos, aunque, eso sí, se esforzó bastante; la explicación no convenció en gran parte porque un amplio sector del partido en el estado no estuvo de acuerdo con la estrategia del tercer hermano incómodo, don Álvaro, quien luego de la balconeada que le dio un diario de la capital, optó por aventar al pobre Rigo a darle la cara a la prensa, con un argumento que más que favorecer está metiendo al exgobernador de Campeche en más líos, al grado de que, según algunos infiltrados en las huestes priistas nacionales, hace que un día sí y otro también don Alito se arrepienta de haberse acercado a los Moreira para su campaña. ¿Será?

Los que literalmente están de vacaciones son los “aplaudidores” de los pocos eventos que realiza en esta temporada el alcalde de Torreón Jorge Zermeño, durante la inauguración de los centros de transferencia de desechos vegetales y escombros, que tuvo lugar en el fraccionamiento La Amistad, a los encargados del evento les tocó sudar, aunque no por organizar un buen cuadro para la foto, como se acostumbra en este tipo de inauguraciones, sino porque tuvieron que retirar prácticamente la mitad de las sillas que se habían dispuesto para el acto. Fue tan poca la participación del respetable que incluso tuvieron que recurrir al tradicional acarreo de funcionario para las fotos no salieran tan desairadas y poder presumirlas en las inestables redes sociales, con tan mala suerte que ni siquiera los trabajadores del Ayuntamiento hicieron bola… perdón, presencia. Al parecer a don Jorge no le gustó mucho que digamos que ni siquiera su personal hiciera acto de presencia, y no tanto por el desaire de asistentes, sino por la mala planeación y que nadie le informará que muchos de sus muchachos se encuentran en un merecido descanso, razón por la que empezó a circular la pregunta ¿será que la gente de Logística del Ayuntamiento y de Desarrollo Social anda sufriendo en alguna playita paradisiaca mientras el jefe tiene que lidiar con el sol y la tierra de la región?