Citan a Cuitláhuac García por masacre en Minatitlán

La Fiscalía General de Veracruz ha citado a declarar en tres ocasiones al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, como "testigo" de la masacre ocurrida en el municipio de Minatitlán donde fueron asesinadas trece personas, entre ellas un bebé de un año.

A pesar de no haber sido testigos de los hechos, el fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, amigo personal del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, también ha citado a dos secretarios de Despacho. Se trata del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.

El gobernador García Jiménez dijo que los citatorios en su contra son porque ha declarado en varias ocasiones que el responsable de la masacre fue Jesús "N", alias "El Lagarto", pero la Fiscalía lo ha exonerado.

"El fiscal me citó en calidad de testigo para que le ayude a darle datos e información como testigo sobre el hecho de Minatitlán, no le han dicho que lea bien la ley (...) Ya van como tres citatorios, ayer (lunes) fue la última", reveló.

El Gobernador consideró que podría tratarse de un acto de intimidación a su administración por parte del Fiscal General.

"Nos cita como testigo de hechos en los que no fuimos testigos, es absurdo citarme como testigo de un hecho que es conocido, qué información puedo tener yo que él no pudiera tener (...) no solamente eso es el descaro de usar políticamente a la Fiscalía, pretende intimidarme, sinceramente me dio lastima su oficio y me dio tristeza".

Por otro lado, el mandatario estatal criticó que hasta ahora la Fiscalía no ha realizado acciones en contra del Cabildo de Mixtla de Altamirano por ser presuntos complices del asesinato de la alcaldesa Maricela Vallejo Orea. Refirió que desde su administración ya realizaron las acciones correspondientes de suspender al Cabildo de dicho municipio para que la Fiscalía actúe contra ellos; sin embargo, aún no hay acciones.

"El más claro ataque a una mujer indígena fue el ataque a la alcaldesa de Mixtla, ¿Ya tiene a los presuntos delincuentes? Nosotros ya hicimos nuestro trabajo de coordinación para actuar de inmediato, si había sospechas de cabildo están suspendidos, que vaya por ellos; si es que las investigaciones apuntan hacia ellos, que nosotros supimos por la propia alcaldes (EPD) que señalaba al cabildo".