Rechaza secretaria del Trabajo que su padre sea abogado de Romero Deschamps

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, rechazó que su padre el abogado laboral, Arturo Alcalde, tenga relación con Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero.

A través de su cuenta de Twitter, la titular de la STPS aseguró que su padre no conoce al líder sindical, quien es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

"Absolutamente FALSO que mi padre tenga alguna relación con Romero Deschamps, ni lo conoce, en su vida lo ha visto, de plano ya no saben ni qué inventar!!", publicó.

Por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que: "A reserva de comprobarlo, porque no tengo la información porque no soy todólogo, pero creo que Arturo Alcalde no es su abogado, lo que existe son contratos con los trabajadores. Lo que no va a haber son contratos abajo de la mesa".

El titular del ejecutivo federal comentó que le pedirá una explicación a la secretaria del Trabajo sobre este asunto.