Novia es eclipsada por su propio sombrero el día de su boda

La imagen de una novia que usó un sombrero enorme el día de su boda se está volviendo centro de atención para internautas que se burlan del accesorio.

El sombrero de paja de 600 libras, es decir, un precio de 14 mil pesos aproximadamente, está ganándole a esta novia especialmente críticas en la red, detalla el diario Mirror.

La novia es la actriz danesa Emma Leth, de 28 años, que se acaba de casar en París. Las imágenes, aunque compartidas en la cuenta de Instagram de Leth, se hicieron virales cuando fueron publicadas también en Facebook por una persona que escribe: “Me gustaría avergonzar lo horribles que pueden ser las bodas para las personas ricas, porque el dinero acentúa lo ridículo y no hay gusto en ello. No hay cara borrosa porque esta es Emma Leth, la danesa 'It girl' que publicó estas fotos ella misma. Siempre me enojada cuando se nota que alguien con más dinero del que saben qué hacer con él, parece que piensa 'voy a hacer algo raro’, mientras otros se van a la quiebra por intentar algo parecido”.

