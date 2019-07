Joven comparte fotografías de su infancia con una madre adicta

A través de las redes Reddit e Imgur, una joven de 17 años compartió fotografías de su infancia y la de sus hermanos, viviendo con una madre adicta a las drogas.

Esta persona de Idaho, Estados Unidos, deja ver con sus imágenes una vivienda en la que creció en lo que se nota un espacio sucio y desordenado, con comida y agujas tiradas en cualquier parte y en general un abandono total del hogar.

La joven explica que las fotografías fueron hechas por su hermano mayor, entonces de 16 años, a fin de evidenciar las condiciones de vida en que vivían. Más tarde enseñaron las imágenes a una profesora, que llamó a los Servicios de Protección Infantil, detalla la agencia Ruptly.

Esta persona detalla que después fue adoptada a los nueve años por sus hermanos mayores. “Extrañamente, me encantan estas fotos. Me recuerdan lo lejos que he llegado y lo que puedo lograr", escribió sobre el recuerdo de las imágenes.

