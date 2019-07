Rechazan desechar bolsas de plástico

Clientes de tiendas de conveniencia donde ya no se usan bolsas de plástico agreden verbalmente a los cajeros, pues rechazan el retiro de las bolsas decretado por el Congreso del Estado a finales de 2018 y que deberá entrar en vigor en diciembre de este año.

En diciembre de 2018 el Congreso del Estado decretó una ley que prohíbe a comercios y tiendas el uso de bolsas de hule y popotes del mismo material, por el daño ecológico que representa el excesivamente lento proceso de descomposición del poliestireno con el que se fabrican.

Algunas tiendas de conveniencia en Coahuila iniciaron en marzo el desuso de estas bolsas, pues anunciaron que en apego a la ley, se suspendía la entrega de bolsas de hule, como lo ordenó el Congreso.

Sin embargo, la medida ha generado rechazo entre la clientela, pues toman esta acción como una argucia para vender bolsas de tela reusable.

Guadalupe Hernández, empleada de una de esta tiendas, explicó que ya les dejaron de surtir las bolsas y que han estado pidiendo a otras tiendas, pues los clientes se han puesto muy agresivos.

En Monclova, varias fueron las cajeras de tres tiendas de diferentes colonias de la ciudad que indicaron que reciben agresiones verbales y deben soportar insultos y malas actitudes de clientes molestos porque deben llevarse lo que compraron en la mano, más cuando fueron varios los artículos y no reciben bolsa para ahí cargarlos.

Guadalupe Hernández dijo que la mayor parte de la población no está enterada de esta ley, y cuando no les dan bolsas, los ciudadanos no están de acuerdo, "y es una la que recibe los reclamos y hasta insultos, como si una fuera la culpable" concluyó.