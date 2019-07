¡Noticias que impactan! / X

(PRIMERA PARTE)

5 de diciembre del 2018. Londres. RU. Nace el primer bebé de un útero trasplantado. El bebé nació en diciembre de 2017 de una mujer que nació sin útero por un síndrome raro. La revista médica The Lancent ha publicado una investigación llevada a cabo en un hospital de Brasil sobre el primer bebé nacido en un útero transplantado a partir de un donante fallecido, que podría aumentar las opciones de concebir para las mujeres con problemas de fertilidad uterina. Actualmente, la donación de útero sólo se puede llevar a cabo a partir de familiares, de modo que las opciones se reducen, ya que existen pocos donantes vivos… La receptora del transplante fue una paciente de 32 años con infertilidad uterina, a la que se le implantó el útero mediante una cirugía que duró más de 10 horas, en la que el órgano donado se conectó a sus venas, arterias, ligamentos y canales vaginales. Tras siete meses en que la paciente no rechazó el nuevo órgano y tuvo su menstruación, se le introdujeron los óvulos fecundados que dieron lugar a un embarazo común. El bebé fue una niña sana que nació por cesárea a las 35 semanas y tres días y pesó unos dos kilos y medio. Tras el parto, el útero se extrajo sin que se encontrase ninguna anomalía y tres días después la madre y la pequeña recibieron el alta médica… ¡Difícil de creer!

7 de enero del 2019. Los Ángeles, Ca. El actor Ashton Kutcher quería entregar su propio corazón a su hermano gemelo Michael cuando necesitaba un trasplante a la edad de 13 años. Michael, quien tiene parálisis cerebral, un trastorno del movimiento permanente, ha dicho que "aprecia profundamente" a Ashton, ya que estaba dispuesto a renunciar a su propia vida para salvarlo, antes de que se encontrara otro donante adecuado, informó femalefirst.c.uk. Al recordar la generosidad de la estrella de The Ranch, Michael dijo: "es sólo que… no puedo encontrar las palabras. Es una conexión que no se puede explicar. Con toda seriedad, estamos muy conectados… Es un honor, un aprecio profundo y un profundo amor por alguien que sacrificaría eso por ti. Realmente no puedo expresarlo con palabras". Ashton dijo una vez que Michael le enseñó que las personas no son todas creadas por igual. Pero Michael insiste en que no quiere que la gente "sienta lástima" por él, porque no cree que sea el "extremo equivocado" al nacer de manera diferente. "No nacemos iguales, pero eso es todo. Está bien. Puede que se piense que estoy en el extremo equivocado, pero tengo el trasplante y la discapacidad y todo, pero en mi opinión, estoy en el extremo correcto". ¡Difícil de creer!

24 de agosto del 2018. Ciudad de México. Quieren para taxi avión presidencial. Empresario pretende usarlo como transporte aéreo VIP. El empresario Gustavo Jiménez Pons ofrece mil 900 mdp por la aeronave. Con la intención de utilizarlo como taxi aéreo VIP, el empresario Gustavo Jiménez Pons ofreció mil novecientos millones de pesos por el avión presidencial. Para presentar su oferta por el Boeing 787-8, que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido vender, llegó a las oficinas de transición y entregó una carta de intención de compra. En su texto dirigido al tabasqueño, el empresario, quien es sobrino de Rogelio Jiménez Ponce, futuro titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), expone la intención de su empresa, GBS Air Enterprises, de adquirir la aeronave, que de acuerdo con información pública, señala que fue adquirida en 125 mil millones 45 mil 800 dólares. Su propuesta de compra, explica, contempla el hecho de que el avión fue utilizado por el fabricante para demostración del modelo, que se entregó al Gobierno con 600 horas de vuelo y que sus características y capacidades son más limitadas que las de los modelos actuales que comercializa la empresa Boeing… ¡Difícil de creer!