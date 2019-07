Para Empezar

No recuerdo un arranque de torneo tan esperado por la afición santista como este que acaba de iniciar este domingo en el Corona. Muy esperado por varias cosas: se viene de un torneo muy malo pero sobre todo doloroso, se agregó a la familia a un equipo muy malo pero de prosapia como el Atlas, llegaron refuerzos a gusto del técnico pero a disgusto de la afición, se fueron jugadores que se empezaban a ganar el agrado de guerreras y guerreros. El escenario estaba puesto para una tragedia dijeron muchos, otros simplemente incertidumbre y me alcanzan los dedos de una sola mano para contar a quienes eran positivos.

Santos recibió a las Chivas y arrancó el partido como nos lo habían platicado los que vieron a detalle la pretemporada, mordiendo, corriendo, apretando, los Guerreros no podían apretar más al rebaño en su salida, apretar más hubiera significado irse hasta las tribunas de cabecera norte. Nada que espetar ante la actitud e intensidad santista pero sinceramente no acertaban un solo pase, el nervio o la ansiedad apresó a los muchachos creativos de Almada, sin embargo, para situaciones como éstas están los cracks, los diferentes y Brian Avelino Lozano hoy fue uno de esos otra vez, su pie derecho amenazó y después pegó, fue un gol que definitivamente allanó el camino.

En el segundo tiempo lo de Chivas fue lamentable, Santos no bajó de revoluciones y sin piedad (como debe ser) destrozó a su rival, se notó que el Profe Almada mandó un mensaje claro que me aventuro a adivinar: "Con un poquito de calma los tenemos, muchachos, no traen nada, nos ven los números, los debemos golear".

El 3-0 se quedó corto. Ganar en fecha uno no es para tirar pirotecnia así como cuando se pierde en el arranque del campeonato no es para matar a nadie. Hay que ser claros, Santos tuvo un buen arranque y se ven las bases para mejorar aún más, Valdés debe terminar siendo titular y el Gallo estará ahí presente para una oportunidad, hay banca, hay disposición, hoy se vio armonía.

Por lo pronto quédese tranquila o tranquilo con este inicio. Santos trae con qué.

