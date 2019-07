¡Noticias que impactan! IX

(Tercera y última parte) 30 de marzo del 2019. Piedras Negras, Coahuila. René Arellano. Agentes de la Patrulla fronteriza cuidan a niña. Una niña de 18 meses de nacida fue cuidada por agentes de la Patrulla fronteriza mientras la madre de la menor era atendida en un hospital a donde fue trasladada tras ser detenida por ingresar de manera ilegal al país. La mujer es originaria de Honduras, se encuentra en estado de gravidez y manifestó dolor abdominal. La Aduana y Protección Fronteriza dio a conocer que los agentes de la Patrulla Fronteriza de Ubalde, en Texas, se encargaron de cuidar de la menor de edad mientas su madre era atendida por el Fort Duncan Regional Medical Center, quien al estar embarazada, manifestó sentir dolor abdominal. ¡Difícil de creer! Máxime si observa la fotografía que se anexa, donde el Agente Federal tiene en sus brazos a la pequeña observándose una gran sonrisa. 11 de mayo del 2019. Washington, EUA. Joaquín “El Chapo” Guzmán solicitó al juez federal Brian Cogan que interceda por él ante el Buró de Prisiones para que le permitan dos horas a la semana de ejercicios al aire libre, tapones para las orejas para paliar un dolor de oídos que arrastra desde hace meses y la posibilidad de comprar botellas de agua y no tener que beber de un grifo que está lleno de moho, entre otras peticiones.. “El Chapo” lleva encerrado en una minúscula celda en el Metropolitan Center de Manhattan desde su extradición el 20 de enero del 2017. Desde entonces, no ha gozado de ningún tipo de privilegio, en aislamiento - su única comunicación con el exterior son las visitas de sus abogados y dos llamadas al mes de 15 minutos con sus familiares -, con solamente una hora de recreo en un pequeño gimnasio de lunes a viernes y ningún acceso al aire libre ni luz. Las medidas extraordinarias de seguridad aplicadas a Guzmán Loera, impuestas también incluyen que su celda tenga la luz encendida todo el día - lo que afecta a su sueño -, una regulación irregular del sistema de aire acondicionado y calefacción, y deficiente provisión de sábanas limpias y comida, según han denunciado constantemente sus abogados. Guzmán Loera está a la espera de que el 25 de junio se dicte sentencia en su caso en Lajusticia estadounidense, después de que hace casi tres meses se le declarara culpable de diez delitos de narcotráfico que, con absoluta certeza, le condonarán a cadena perpetua que cumpliría en una cárcel de máxima seguridad en Florence, Colorado. Su equipo de abogados, sin embargo, está trabajando en la apelación del juicio, luego de que un miembro del jurado rompiera el reglamento. ¡Difícil de creer! 13 de mayo del 2019. Rangún, Birmania. Un avión de la compañía Myanmar Airways, la aerolínea de bandera birmania, realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Mandalay con el morro de la aeronave, tras un fallo en las ruedas delanteras. Ninguno de los 82 pasajeros y miembros de la tripulación de la aeronave resultaron heridos en el incidente que tuvo lugar a primera hora de la mañana, informa el portal de noticias Eleven Media. En un video publicado en las redes sociales, se observa la aproximación del avión, un Embraer 190, que tras tocar tierra con las ruedas laterales, se inclina cuidadosamente para acabar deslizando con el morro por la pista hasta detenerse completamente… ¡Difícil de creer! 15 de mayo del 2019. Washington, EUA. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) mandará a una mujer por primera vez a la luna en 2024, dentro de su proyecto “Artemis” (Artemisa) que también supondrá el retorno de las misiones tripuladas al satélite de la tierra. “Este programa va a permitir a una nueva generación de chicas jóvenes, como mi hija, que se vean (reflejadas) de tal manera que no lo harían de otra forma”, dijo el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, en un acto con empleados de la agencia trasmitida por internet. Ayer, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta de Twiter la reanudación de los vuelos a la Luna y Marte. “Bajo mi administración, estamos restaurando la grandeza de la NASA y vamos a regresar a la Luna y luego a Marte…”. ¡Difícil de creer! [email protected]