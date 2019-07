DICHOS DE SOR JUANA

ES LISONJA DE LA PENA

PERDER EL MIEDO A

LOS MALES.

Si olvido que hacer algo me puede causar un sufrimiento y me atrevo a consumarlo, o bien, si sufro por algo pero hago lo que quiera sin que me importe la penalidad que me pueda acarrear, o actúo sin temor al daño o castigo que eso me pueda causar, estaré forjando algo que compensa a la pena por la que paso o el castigo mayor que me acarreará. Podrían ser las anteriores palabras una interpretación del aforismo sorjuanino. (Pena no es vergüenza, sino castigo y tormento.) Es una estimulante máxima de Sor Juana la que encabeza estas líneas porque de alguna manera recomienda tener valor para actuar a pesar de los sufrimientos que el acto convoque; los versos de la Décima Musa inducen a no inmovilizarse a causa del miedo de provocarnos daño.

Es poco frecuente en el habla cotidiana la palabra lisonja, sin embargo puede entenderse el sentido de los versos aunque el vocablo no forme parte de nuestro código de uso frecuente. Lisonja significa alabar, adular, así que en la máxima de Sor Juana lisonjear a la pena significa quedar bien con ella y si la pena que concitan mis acciones es mía, si actúo sin miedo a los males, me estoy alabando a mí mismo. Es la máxima de este comentario una frase que aplaudirían los lectores de libros de superación personal, de "crecimiento", de autoayuda, de "motivación". Y para su sorpresa han de saber que la obra literaria de Sor Juana se encuentra tachonada de paremias similares.

En conclusión, la máxima que originó este texto es para alzar la moral, para recomendar no inmovilizarse por temor a las consecuencias de actuar, sobre todo si se va a sufrir por ello. Así que es una valiosa fórmula y se puede advertir, Sor Juana dice: "es lisonja de la pena / perder el miedo a los males".