La Columna de Rosell

El entrenador del Santos Laguna no se anda con sutilezas y no le quiere dar vueltas a sus decisiones para justificarlas, simplemente las toma y se las comunica a la prensa sin mayores ambages y obvio asume el riesgo que esto conlleva. Hoy domingo para iniciar el torneo contra las Chivas del Guadalajara, arrancará con tres presupuestados titulares del torneo pasado en la banca. Javier Abella, José Juan Vázquez y Diego Valdez indiscutibles en el Clausura pasado, ahora verán el silbatazo inicial a cargo de Jorge Isaac Rojas desde la banca. En sus lugares, dos debutantes en la Liga MX y un jugador que participó en 314 minutos del Clausura 2019, si tomamos en cuenta que cubrir todos los minutos en un torneo de 17 jornadas nos da 1530 minutos, estamos hablando de un aproximado de un veinte por ciento de actividad.

Los debutantes de hoy son: el juvenil lagunero (de Torreón Coahuila) de veinte años Adrián Lozano, atacante con experiencia en Sub-17 y Sub-20, incluso tiene varios llamados a Selección Nacional, recientemente formó parte del fracaso en el intento de asistir al Mundial Sub-20 de Polonia. Se supone que este chamaco cubrirá la posición donde estuvo el colombiano Marlos Moreno (que según Almada le hizo el feo a Santos Laguna) y después el chileno Diego Valdez actualmente en el plantel recién desempacado de la Copa América.

El otro debutante será Fernando Gorriarán uruguayo de 24 años, el “Nando” llega desde Hungría vía Ferencváros el club que tiene como máximo referente a Flórián Albert legendario rompe redes magyar. Gorriarán viene ya con todas las confianzas de su técnico que lo debutó en el River Plate uruguayo en el 2013. Almada confía a tal grado en el Nando que ha dicho que la causa de que el Gallito Vázquez vaya a la banca es su falta de entendimiento con el charrúa y que Ulises Rivas se complementa mejor en la doble contención con Gorriarán, por eso el lagunero iniciará hoy al lado del recién llegado. Gorriarán será el referente en el centro del campo, se hablan cosas muy buenas de este chaparrón (1.68) que se adapta mejor a lo que pide Almada en volante mixto, quitar el balón y no necesariamente dársela al “que más sabe” si no jugarla con sentido, si puedes ir al mano a mano hazlo, si puedes trazar un balón a tus delanteros hazlo, no importa que cargues en la espalda lo de “medio escudo” o gente solamente de sacrificio. El uruguayo viene con la fama de ser un centro campista versátil y por lo pronto ya tiene algo que algunos les toma mucho tiempo, ganarse la absoluta confianza del entrenador.

Otro que verá “los toros desde la barrera” será Javier Abella, el lateral derecho capitán el torneo pasado. Ahora ha perdido la capitanía y la titularidad, otra prueba más para este tipo tan especial que tiene en la sangre el nunca dejar de luchar y competir, ¿otro ejemplo de ser inquebrantable en la familia? su primo segundo Miguel Layún.

¿Quién estará en el lugar de Abella? Carlos Orrantia, que aprovechó de maravilla las oportunidades que le brindó Almada en el cierre del Clausura 2019, jugó 82 minutos en el debut del técnico santista, ganándole a Querétaro dos a uno, 51 en la derrota contra América uno a cero y los noventa en la goleada a Pumas cinco a dos.

¿Es riesgoso lo que está haciendo Guillermo Almada? Por supuesto que sí, si no le gana a las maltratadas Chivas en casa y contra un equipo que tuvo que cumplir un compromiso ayer en Santa Clara California contra el Benfica portugués y que mandó a Torreón un grupo de doce futbolistas el viernes por la noche y el resto viajó vía Charter terminando el partido vs Benfica que se jugó a las tres de la tarde, arribando los primeros minutos de este domingo.

Todo este trajín y distracción, aunado a pésimos resultados en la pre temporada deberá de pasar la factura a Chivas y Santos deberá de aprovecharlo ganando el partido, cualquier otro resultado dadas las circunstancias meterá presión desde ya a Don Guillermo, así es esto, nos guste o no, solo un resultado justificará la estrategia de Almada, ganar.