ES BUENO SABERLO

Tengo la misma cantidad de monedas de cinco pesos que de un peso, y sumando las dos, tengo noventa pesos. ¿Cuántas monedas tengo de cada denominación? Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré, al igual que esta Adivinanza: Cuando nuevo, hombre, cuando viejo, mujer. ¿Qué es? Pregunta: ¿Cuál es el colmo de un nopal? ¿De quién se trata? Cuando estaba en quinto grado, le escribió una carta al entonces Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética Yuri Andrópov, en plena Guerra Fría, y en su intento de comprender porque eran tan tirantes las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, recibiendo como respuesta la invitación para que visitara a otros niños de su edad manifestándole que tenían armas, pero que no querían la guerra. Se volvió pacifista, escribió un libro y murió en un accidente aéreo a la edad de 13 años. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Ronald Wayne, el poco conocido tercer cofundador de la gigantesca empresa Apple, al poco tiempo de sus inicios, vendió el 10% de la compañía en cantidad de 800 dólares, lo que muchos consideran el peor negocio de su vida, ya que hoy podría tener casi 60 millones de dólares en el banco. Considerado como la figura paterna de Steve Jobs, señalado por el mismo en su biografía, abandonó la empresa por temor al fracaso, ya que en aquel momento era el único socio que tenía casa, coche y dinero en el banco, y si algo hubiera salido mal, sólo a él podrían embargarlo debido a los créditos conseguidos por Jobs. El tiempo le demostró que se equivocó, y aunque siguió colaborando en la empresa e hizo su primer logo, aseguró que no lo hizo por dinero, sino por pura diversión, quien pudo haber sido otro de los hombres más ricos del mundo.

LOS LEONES: Con fecha 26 de junio, la Secretaría de Hacienda autorizó a la Clínica de la Vista del Club de Leones de Gómez Palacio, A. C. para recibir donativos deducibles en México y el extranjero y estamos felices por ese logro.

El 30 de junio se realizó la última Jornada Leonística de la directiva saliente comandada por Jesús Núñez Quiroga en el Ejido La Luz, municipio de Gómez Palacio, Dgo., realizando 72 consultas generales, 55 consultas dentales, 60 aplicaciones de reactivos para detección de glucosa, 60 tomas de presión arterial, se repartieron 100 bolos, 40 despensas, 200 kilos de ropa, 20 juguetes, 30 pares de calzado y se aplicaron 36 cortes de pelo, además del servicio de farmacia en todos los casos que lo requirieron, todo en forma gratuita.

Los días 2, 3 y 4 de este mes en nuestras instalaciones se realizó la valoración a 250 pacientes para cirugía de cataratas por integrantes de la Fundación Ale, destacando el apoyo del C. L. Cipriano García Rivera y nuestra secretaria, Mayela López Herrera, y del 6 al 9 se realizó la Convención Internacional en Milán, Italia, donde recibieron su nombramiento los candidatos Salim J. Moussan como Primer Vicepresidente Internacional y de nuestro Club, Víctor Manuel Carrillo Montoya como Primer Vice-Gobernador del Distrito B2, acompañado de su Dama Luly y Cuquita González, que recibió su nombramiento como Gobernadora, por cierto, por segunda vez la Delegación Mexicana se hizo acreedora el Primer Lugar en la Premiación del Desfile de las Naciones, seguida de Indonesia y Perú con el Segundo y Tercer Lugar respectivamente. ¡Felicidades Leones Mexicanos!

En una de las últimas sesiones de la directiva saliente, se comisionó a los C. L. José María Sánchez Castellanos, Hugo Leonel Ramírez Muñíz, Jesús Delfino Peralta y Guillermo Valdez C. para analizar y actualizar los Estatutos Internos del Club, ya que los que nos rigen no se han modificado desde el 2006.

Entretenimiento: La respuesta de las monedas es: Quince. A+B=90. 5+1=90. 90/6=15. 15X5=75 +15=90. ¿Sencillo, no? Adivinanza: (El Zapato y la Chancla). Pregunta: (Que se le caiga la baba). Se trata de: (Samantha Reed Smith 1972-1985).

