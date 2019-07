Pequeñas especies

ENFERMEDADES COMUNES EN PERROS

Uno de los problemas más comunes que encontramos en la clínica diaria canina son los de tipo bucal, la mayoría de las ocasiones son detectados cuando la mascota va a estética y se hace una revisión a simple vista de boca, ojos, oídos y piel. Por lo regular, estas enfermedades que empiezan pasan desapercibidas para los dueños. En los problemas bucales, la mascota empieza a despedir un mal olor que proviene de la cavidad bucal, halitosis, por lo regular es debido a la formación de una placa bacteriana de las piezas dentales, habrá mascotas que desarrollen más este problema que otras, dependerá de la higiene bucal, alimentación, P H de la saliva, edad, raza, etc. Esta placa bacteriana o sarro, traerá como consecuencia con el tiempo, inflamación de la encía, gingivitis, se presentará a partir del primer año de vida y con mayor frecuencia en perros adultos, también la coloración de la encía puede cambiar, habrá dolor a la palpación y es muy probable que en esta etapa la mascota empieza a disminuir su apetito. Posteriormente, si el problema no es resuelto, esas bacterias penetran alrededor de la pieza dentaria afectando al hueso maxilar, periodontitis, en esta etapa el perro disminuirá considerablemente su ingesta alimenticia por el dolor provocado al masticar, principalmente los dientes incisivos se aflojarán y habrá pérdida de piezas dentales. Para evitar estos problemas, hay que llevar a la mascota con el veterinario para su revisión, o al aplicar sus vacunas y la desparasitación interna cada seis meses, al administrarle el medicamento bucal nos daremos cuenta del estado de su dentadura, también cuando van a la estética, o al menos en nuestros pacientes de la clínica, no sólo se corta el pelo y se baña, se dan otros servicios, como el corte de uñas, limpieza de glándulas anales, limpieza de oídos y se aplican gotas cuando empiezan con problemas de inflamación en el oído externo y medio, otitis, que es muy común en las razas de orejas largas cuando no se tiene una higiene adecuada; "Cocker", "Baset Hound" "Teckel", se revisan ojos y se aplica gotas en caso de alguna conjuntivitis, pues es bastante común esta enfermedad en mascotas de pelo largo como las razas; "Poodle", "Yorky", "Schnauzer", se revisa piel para detectar algún problema o parásitos externos y se da tratamiento si así lo requiere. No es una consulta al perro que va a estética, es una revisión superficial a simple vista, que es hecha por un médico veterinario como servicio adicional a la estética en nuestra clínica. Se le da a conocer al dueño el problema detectado superficialmente sin tratamiento ni receta alguna, y en caso de que solicite tratamiento o conocer más sobre la enfermedad específicamente, se realiza la consulta debidamente con su costo normal. Cabe aclarar que esta revisión no es obligatoria en los servicios de estética de los negocios dedicados a las mascotas.

Es muy importante seguir las indicaciones de un veterinario especialista para el tratamiento de problemas bucales como el sarro, pues habrá quien trate de resolverlo con pastas, líquidos o medicamento que no dará resultado, la única manera exitosa será la extracción del sarro por vía manual y/o aparatos y con anestesia general al paciente y el medicamento adecuado, de ahí la importancia de un especialista de perros y gatos.