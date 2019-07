su salud bucal

CÁNCER ORAL, CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN. SEGUNDA PARTE

El pasado 15 de julio, dio inicio la Campaña de prevención y detección de cáncer oral dentro de las instalaciones de la Facultad de Odontología de la UAdeC Unidad Torreón. Tuvimos la inauguración de esta campaña, en donde estuvieron presentes personalidades en representación de diferentes áreas de salud del municipio, del estado y de la universidad. Dr. César Alejandro del Bosque G., de la Secretaría de Salud, Jurisdicción No. 6; Dr. Manuel Acuña Cepeda, Director de Salud Municipal, Dr. Sergio Favela Flores, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de La Laguna A.C. filial A.D.M., brindando palabras de bienvenida el Dr. Rodolfo Parada Fernández, director de la FOUAdeC, agradeciendo el apoyo que nos brinda el Dr. Ricardo Martínez Pedraza, odontólogo, con especialidad de Patología Oral. La M.C.A. Lorena Argentina Medina Bocanegra, Coordinadora de Unidad Torreón de la UAdeC, inauguró esta semana de trabajos de detección y prevención de cáncer oral. Todos emitieron palabras de la importancia de este tipo de campañas de cáncer oral, insistiendo en que todas las diferentes áreas de salud intervenimos en apoyar a la comunidad, unidos, universidad, salud estatal, municipal, maestros y alumnos estamos para apoyar a la población. El cáncer es curable, si se detecta a tiempo. De parte de los maestros y alumnos nos acompañaron durante toda la semana, alumnos: Daniela Gallegos Ruvalcaba, Natalia Palacio Herrpinark, Óscar Alejandro Rivera García, Salma Daniela Rangel Galindo, y los maestros: Dr. Jesús Aguirre Q., Sergio Favela F., Rogelio Ponce G., Marco Antonio Martínez M., Juan Manuel Arteaga, Francisco Suárez, Israel Alvarado, Mario Armendáriz. Alumnos de posgrado de periodoncia apoyaron a efectuar la realización de biopsias. Fue un gran trabajo arduo, debido a la información con tiempo acudieron bastantes pacientes a la clínica de la Facultad de Odontología, en donde se dio servicio de consulta a 111 pacientes, 68 mujeres y 43 hombres, de estos 107 pacientes fueron adultos y 4 niños. Se efectuó la revisión, y sólo se realizaron 19 biopsias para estudio histopatológico, los resultados aun no se tienen. Se les invita a los pacientes, que aunque no tengan patologías, cuiden su salud oral, estos se remitieron a las diversas clínicas de la misma facultad. Agradecemos muchísimo la intervención y apoyo del Dr. Ricardo Martínez Pedraza, por su desinterés total, por esa pasión de educar y ayudar y a fomentar el cuidado oral. Así mismo, estas campañas fueron iniciadas en tiempo de la dirección del Dr. Óscar Rodríguez Villarreal, la cual, debido a su gran importancia, el Dr. Rodolfo Parada continuará con ellas. Recuerden, el cáncer oral existe, y efectuando revisiones frecuentes, se puede evitar, acuda a consulta y haga a un lado el temor que esto le ocasiona.

Una detección oportuna salva vidas, dolores, problemas familiares. Prevención y detección van de la mano.