La música de mundo de Lian

Aunque desde pequeña la música ha sido su aliada para entender el mundo, fue después de concluir su carrera en derecho que retomó esa antigua relación con los sonidos para entregarse de lleno a este arte, que dice, nunca se despegó de ella.

Noelia Ventura, mejor conocida artísticamente como Lian Ventura, radicada en Morelia pero con su raíz sembrada en La Laguna, es una artista que mezcla su genio entre la música y la danza. Con un estilo marcado por la cultura africana, se encuentra de visita en Torreón para realizar una presentación el día de hoy a las 8:00 de la noche en el café Sinfonía, espacio que le apuesta al arte alternativo.

Ventura confiesa que desde niña fue inquietada por la música y lo primero que tomó entre sus manos fue una guitarra, instrumento al que le sacó el mejor provecho. Luego fue seducida por la danza, arte que la conectó con su cuerpo y la encaminó a probar otros ritmos.

"Después comencé a trabajar la música en la danza con ritmos africanos y se fue mezclando también en mi proceso creativo y ahora con varios instrumentos, que es la guitarra, N'goni, que es un instrumento de origen africano [...] la melódica y percusiones menores, trabajo también con un pedal de efectos donde puedo hacer secuencias y orquestar un concierto".

Al preguntarle de dónde viene la influencia de la música, la artista lagunera concluyó que tal vez por parte de una tía que estudió en el Conservatorio de Morelia, que aunque cantaba y componía, terminó por orillarse al sendero de la docencia.

Así también, dijo que por el lado de sus padres, su madre es una mujer con gran voz, y su papá inclinado por la música de artistas tradicionales de Veracruz (de donde era originario), le inculcó, tal vez sin querer, algunos ritmos y estilos, que la pequeña Lian fue exprimiendo como una esponja para en el futuro crear su propia propuesta.

"Me proponían a través de ellos escuchar de todo tipo de música, desde clásica, pop, de todo escuchaban, yo tenía esa oportunidad de experimentar canta autores, a músicos clásicos, música popera, o la música del momento".

Al crecer, Ventura, por los consejos de sus padres de que estudiara una carrera que le asegurara un futuro económico estable, eligió estudiar la licenciatura de Derecho, que aunque le puso gran empeño, era la música la que la rondaba como un ente que constantemente le susurraba al oído que era viable retornar a lo que en verdad la hacía feliz.

"Un día me preguntaron 'por qué te cambiaste a la música', y respondí, 'más bien me regresé a la música', porque de niña siempre estuve muy inquieta por la ella, siempre...".

Aunque concluyó hasta un posgrado en la carrera de derecho, en su interior algo le decía que no era el camino que ella quería seguir, tuvo que pasar por un momento de reflexión para tomar una decisión. "Entonces tuve que entrar en crisis en alguna etapa de mi vida. Cuando logré todo lo que quería, que era dedicarme a la investigación jurídica como docente y me ofrecieron trabajo en el posgrado de derecho de Morelia. Cuando tenía ya todo dije 'no, esto qué'", carcajea.

Fue en ese momento que abandonó su carrera y se dedicó de lleno a la música. Lian aclaró que nunca se desvinculó al 100 por ciento de ella, pues durante su trabajo de docente ella ya tenía algunas composiciones y siempre que salía del trabajo diario, su confort era llegar a su casa y convivir con su guitarra.

Actualmente lleva una década mostrando su propuesta músical que se basa "principalmente en la exploración de distintos ritmos, creando canciones que entrelazan géneros como el rock, el jazz, el blues, bossa-nova y ritmos africanos, así como en el uso del lenguaje como herramienta compositiva, partiendo de distintos idiomas y lenguas como son: el francés, el purépecha y el náhuatl", se lee en su biografía colgada en la red.

Discografía

Se trata de una artista independiente