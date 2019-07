Inician programa en El Salvador

A menos de un mes de que el programa "Sembrando Vida" se pusiera en marcha en México, llegó ahora a El Salvador.

Con ello lo que se busca es generar el desarrollo que evite la emigración forzada.

Hasta El Salvador viajó el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, sembró -literalmente- un árbol al lado del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Ambos funcionarios coincidieron en exponer que es necesario invertir en el desarrollo y para ello es necesaria la ayuda de otras naciones.

Sugirieron que Estados Unidos bien podría invertir unos 2 mil millones de dólares en El Salvador, para generar empleos, garantizar seguridad y servicios básicos para la población.

El tamaño de la economía estadounidense, dijo Marcelo Ebrard, lo permite.

Ebrard y Bukele entregaron equipo de siembra a beneficiarios.

Ebrard señaló que la solución a los "problemas serios" de naciones como El Salvador está en el "desarrollo humano" para que las personas no tengan que migrar por la pobreza y la inseguridad.

"Somos corresponsables y queremos comprometernos en mostrar, junto con el pueblo y Gobierno de El Salvador, a los pueblos más ricos, más desarrollados y más poderosos del mundo que sí se puede. Que sí se podría, si quisieran, acabar con la pobreza de esta generación", subrayó Ebrard.

Dennis Melquiades Alejo, es un salvadoreño que en 5 ocasiones ha intentado quedarse en Estados Unidos. Ha logrado llegar, pero también ha sido detenido y deportado.

Ahora, es uno de los beneficiados del programa Sembrando Vida, solo que hasta ahora no le han dicho qué le van a dar.

"Nunca me han dado una ayuda y no sé si ahora me van a dar, no me han dicho", indicó.

Por su parte, don José Arnulfo forma parte de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Rivera y Costa de R.L. Fue invitado por el Ministerio de Agricultura a participar en el evento, pero tampoco sabe si le tocará ayuda.

"Estamos inscritos en el programa como cooperativa", mencionó.

Este programa será financiado con parte de los 31 millones de dólares que México dio a El Salvador como parte del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. Busca generar reforestación en la zona y crear unos 20 mil empleos de ahora y hasta diciembre próximo.

El Gobierno también espera que el programa se aplique en Guatemala y Honduras, que forman con El Salvador el llamado Triángulo Norte de Centroamérica.