Exigen repartición de agua en colonia

Vecinos de la colonia Nueva Laguna Norte realizaron un bloqueo para exigir a las autoridades municipales una mayor presencia de repartición de agua dentro de la zona, ya que señalan los recorridos de las pipas no llegan a todos. Por ello cerca de 20 personas bloquearon el paso del bulevar el Tajito para exigir una repartición mayor y pareja para todos.

"Tenemos cerca de 4 años con problemas de agua, es en esta época de calor cuando más disminuye por lo que nos mandan pipas dos veces por semana, pero que no son suficientes para las 500 familias que hay en este sector, además de que la racionan, a unos si les llega y a otros no, es un tema politizado, no es parejo", señaló el señor Luis, vecino del sector. Ante el bloqueo la movilización de patrullas de la Policía Municipal se dio en el lugar, así como también el arribo de personal de Atención Ciudadana de Simas Torreón, quienes invitaron a los ciudadanos a dialogar, terminando así con el bloqueo. En el diálogo ante las inconformidades, la solución fue el aumentar un día más a la semana el recorrido de la pipa por esta zona.

Ernesto Palacios jefe de atención ciudadana, señaló que la falta de suministro de agua en este sector es porque la mayor parte de los habitantes no pagan el servicio, por lo que no tienen medidores y se conectan directo a la red, por lo que, dijo, es difícil suministrar así el liquido, "pero ya quedamos con los vecinos que serán más días cuando se envíe la pipa y habrá coordinación con ellos", finalizó.