de sociales...

HOLA, HOLA… ¿Cómo ha estado la temperatura en esta primer semana de Canícula?

° Alma Mora de Villalobos y Gabriel Villalobos Máynez le cortaron una hoja más al calendario, Alma el sábado 13 y Gabriel ayer. Lo festejarán hoy en su centenaria e histórica hacienda de Pedriceña, acompañados de sus hijos, Almita y Gabriel, y sus respectivas familias, para después irse de viaje a Boston y sus alrededores. ¡Felicidades y los mejores deseos para los dos!

° Mi más sentido pésame a la Familia Hernández Astorga por la irreparable pérdida de la estimada dama, Juanita Hernández Astorga, en especial a su hermano, Ingeniero Antonio Hernández Astorga, y demás familiares. Que el Creador los conforte en su ausencia; para ella, oración y descanse en paz.

° La guapa Paty Rivera de Díaz Flores, el martes 16, celebró su cumpleaños. Desde muy temprano, recibió felicitaciones de su esposo, Rodolfo Díaz Flores, e hijas, familiares y amistades, dentro de las que están el grupo de jardinería.

° El Museo de los Metales, el jueves 18, llevó a cabo la Noche de Museo, Minería y Metalurgia en el Arte, donde los asistentes disfrutaron de un recital didáctico con cuarteto de metales y piano, así como una visita guiada dentro del museo. Se vio muy concurrido.

° El lunes 15, inició una vuelta más al Astro Rey, Pau Romo García. Sus padres, José Juan Romo Mena y Mavicha García de Romo, le organizaron una fiesta sorpresa con familiares y amigos. ¡Congratulaciones!

° Para complacer su paladar, MaryLu Gidi ofrece mañana ahumados: Brisket, ahumado 12 hrs. con madera de manzano y mezquite; Pulled Pork, ahumado 12 hrs., con madera de manzano y mezquite, incluye ensalada de col y 2 bollos; St. Louis Ribs, ahumado 6 hrs., con madera de nogal, incluye ensalada de col y ½ elote amarillo. Pedidos al WhatsApp, 8711-89-23-21.

° Lourdes González Iriarte estuvo de manteles largos, ya que el miércoles 17 fue su cumpleaños. Familiares y amistades le externaron los mejores deseos por un año más de vida.

° Muy acertada la firma de convenio que realizó la alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, dentro del marco del 30 aniversario de hermandad entre Las Cruces, Nuevo México, Estados Unidos, y la Ciudad Jardín, el cual fortalecerá la relación, el desarrollo cultural, académico y empresarial. Estuvo presente Ken Miyagishima, Mayor de Las Cruces, así como los regidores del Cabildo.

° No se pierdan el Plenilunio que hoy inicia.

° Por el bello puerto de Mazatlán, la guapa Mo Irazoqui, en compañía de sus hijos, Juan José y Mónica Bredée Irazoqui, pasaron unos días disfrutando las delicias del mar.

° El pasado día 4, en la residencia de la Familia Corrales Estrada, homenajearon a doña Elisa Estrada Ostinelli viuda de Corrales por su 96° aniversario. El festejo dio inicio con una acción de gracias en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicada en la Colonia Ampliación Los Ángeles, oficiada por el Pbro. José Luis Gómez. Doña Elisa estuvo acompañada de sus 7 hijos y demás familiares. Al finalizar la eucaristía, el Padre Gómez utilizó su armónica para tocarle Las mañanitas, además recordó que desde 1991 ella fue catequista y posteriormente tesorera de la parroquia. Al término, se trasladaron a casa de doña Elisa, donde degustaron deliciosa merienda, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos.

° Estuvieron presentes: Teresa C. de Romo, Carlos Romo M., Elisa C. de Viesca, Jesús M. Viesca G., Martha Corrales, Rolando Valdez T., Ana Ma. Corrales E., Ignacio Corrales E.; sus nietos: Enrique Castro y Saraisa C. de Castro, Ana Elisa V. de Fernández, Armando Fernández, Cristina Viesca de Segovia y Rodrigo Segovia, Rolando Valdez C. La tarde transcurrió con amena charla, gratos recuerdos desde que doña Elisa se casó, anécdotas y por supuesto recordaron a don Juan Corrales Arreola, esposo y padre amoroso, a quien aún se le extraña.

° El maestro Omar Lozano Cantú, Rector de la Universidad Autónoma de La Laguna, dio a conocer las dos nuevas carreras que se sumarán a las licenciaturas que oferta esta prestigiada institución educativa, siendo Lic. en Optometría y Lic. en Negocios Gastronómicos. El máximo representante de esta casa de estudios refirió lo anterior tras señalar que en la institución hay una preocupación constante por estar a la vanguardia en cuanto a educación se refiere. Apuntó que en el caso de nivel Secundaria se trabaja con el sistema tradicional y bilingüe, lo mismo que en Preparatoria en planes de dos y tres años, actualmente tienen 20 carreras a nivel licenciatura y se pretende abrir estas dos licenciaturas. La UAL cuenta además con maestrías y un doctorado, así como algunas especialidades, trabajo y los servicios nocturnos a través del Colegio de Estudios Multidisciplinarios que se está trabajando en un sistema mixto con clases presenciales y continúa adecuada para los trabajadores. ¡Enhorabuena!

° Y hablando de la UAL, envío una felicitación doble y sincera a Gerardo Martín Sarabia, ya que ayer viernes, celebró su 32 aniversario de feliz y armonioso matrimonio al lado de su esposa, Salome Narváez de Martín, y hoy, Gerardo está festejando su descuentaños. De seguro, su hija Perla, los consentirá y además recibirá los buenos deseos del personal administrativo, docentes y alumnos de la universidad, así como de su familia y amigos.

° Casa Iñigo invita a celebrar a San Ignacio de Loyola, el próximo miércoles 31 a las 19:00 hrs., con la conferencia La Parte Oscura (sombra) de Ignacio de Loyola, impartida por el Padre Luis Valdés Castellanos, S.J.; a las 20:00 hrs., Eucaristía y al termino Convivencia "de traje". Para más información puede comunicarse al teléfono 712-87-12.

° De viaje por Europa, el joven matrimonio formado por César Recobo Salcido y Carmen Fernández de Recobo, iniciando en París y de allí un interesante recorrido, gozando todos los atractivos que tiene el Viejo Continente, incluido en el Arte Culinario.

° La Camerata de Coahuila invita a que adquieran sus abonos para la Temporada Otoño-Invierno 2019, donde ya cuentan con una selección llena de la mejor música de concierto y con destacados solistas y directores, como: Ricardo Acosta, Omán Kaminsky, José Luis Castillo, César Olguín, Itziar Muguerza, Allen Vladimir Gómez, Ensamble de Percusiones Chekeré, entre otros. Dentro de estos conciertos, destaca: Concierto de Aranjuez, Noche de Zarzuela, Ópera "La flauta mágica", y ya para cerrar la temporada, tendremos "Gloria" de Vivaldi, con el Coro del Instituto de Música de Coahuila. La temporada consta de 13 conciertos, 9 en el Teatro Nazas y 4 en el Teatro Isauro Martínez, todos incluidos en su abono. Costos: Orquesta y Planta Baja, $3250, Galería 1 y Mezzanine, $2600. Para abonados con descuento por compra anticipada (antes del jueves 15 de agosto) y con tarjeta de estudiante, maestro e INAPAM: Orquesta y Planta Baja, $2405, Galería 1 y Mezzanine, $1950. Al momento de comprar su abono, no olvide presentar su tarjeta para poder recibir el descuento. Para más información, puede comunicarse a las oficinas con Monserrat Gómez Barajas al teléfono 716-60-73 Ext. 108.

Agradezco sus comentarios a: [email protected]

Continuando con los Hermanos Flores Magón… Enrique y Ricardo Flores Magón marchan al exilio y poco a poco otros dirigentes liberales llegan a Texas donde discuten las ideas que después prenderán en bandos distintos durante la Revolución. En 1904, Regeneración llegó de nuevo a sus lectores mexicanos desde San Antonio y a partir de entonces será cada vez más visible su opción por el movimiento obrero y campesino como sujetos portadores de un nuevo programa político. La persecución los alcanza en Norteamérica y conocerán distintas cárceles, en su peregrinaje por varias ciudades en las que buscan la estabilidad del periódico y de la Junta Organizadora del Partido Liberal.

Hasta la próxima y recuerda…

Viajar en la juventud, es educación y viajar en la vejez, disfrutar y confirmar la experiencia.