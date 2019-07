Verdades y Rumores

Y el refrán “candil de la calle, oscuridad de su casa” encajó perfectamente a los integrantes del comité del Partido Revolucionario Institucional de Torreón Rodrigo Fuentes Ávila, en su calidad de presidente estatal del tricolor, y la líder local Olivia Martínez Leyva, pues en días pasados en rueda de prensa presumieron con bombo y platillos que los grandiosos resultados obtenidos en la renovación de comités seccionales fueron una muestra clara de que en el PRI municipal todo es color de rosa, que el partido está más vivo que nunca y listo para ser el gran protagonista de las telenovelas que se aproximan con las elecciones para diputaciones locales, así como para la alcaldía de La Perla de La Laguna; sin embargo, nuestros subagentes, disfrazados de asistentes mal encaradas en presidencia, nos informan que, contrario a la unión que alardearon los líderes del tricolor, la desunión pesa más que nunca en el devaluado partido pues,...

a decir de los infiltrados, la muestra más clara es la que protagonizan los integrantes de la fracción del PRI en el Cabildo de Torreón, donde cada día es más evidente que no se tragan entre ellos y cada uno navega por su lado, sin embargo, comentan que aun cuando la estridente y oficiosa síndica Dulce Pereda y los ediles Antonio Gutiérrez Jardón y el panista más priista, Alfredo Mafud, han guardado las formas, la oveja negra resultó ser la hijaza de la vidaza del eterno profe Mario Cepeda, Isis Cepeda, ya que ha hecho gala de su altanería y prepotencia para hacerle el feo un día sí y otro también a sus compañeros de bancada en cada reunión y rueda de prensa que estos han llevado a cabo para despotricar contra la administración del alcalde Jorge Zermeño. Esto ha evidenciado la mala relación al interior del partido, dejando en entredicho lo que don Rigo y doña Olivia tanto presumieron ante los medios de comunicación, y es que, de acuerdo con los subagentes, la hija predilecta del profe pregona a los cuatro vientos que a ella no hay quien la meta en cintura y que hace lo que le dé su gana, pues para eso tiene la grilla… Perdón, respaldo de su progenitor y los votos que, según ella, representa la dinastía, por lo que sería bueno que alguien le refrescara la memoria y le presentara los resultados de las últimas elecciones, específicamente de las áreas que el clan Cepeda prometió ganar y donde les dieron una revolcada que dejó por los suelos el capital político de ese devaluado y desgastado grupo.

Pero para no perder su racha de histrionismo contra la actual administración de Jorge Zermeño, a los regidores más desocupados de la bancada priista, Dulce Pereda y Toño Gutiérrez Jardón, les dio por visitar al jefazo de la Policía de Torreón, Primo García; libreta y pluma en mano se pusieron a contar las patrullas que salían en el turno de las 7:00 de la mañana, esto luego del informe del parque vehicular, que, dicho sea de paso, trae números muy bajos. Vía telefónica se logró la atención de don Primo ante la inesperada visita; ya entrados en gastos, cuentan los subagentes, disfrazados de pantallas apagadas, que los regidores de la oposición solicitaron pasar a ver el flamante Centro de Inteligencia Municipal (CIM), sin embargo, recibieron un tajante no como respuesta, incluso el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara, argumentó que por ley “nadie podía entrar al CIM”, aunque sin especificar a cuál ley se refería, y dejó a los funcionarios contando patrullas y con ganas de ver las potentes cámaras de vigilancia.

Luego de que las inestables redes sociales dieran a conocer la agresión que un agente de tránsito y vialidad realizó a un ciudadano que decidió grabar con su teléfono el procedimiento de los agentes, los comentarios y la indignación se regaron como pólvora; a tal grado que incluso el propio director de la oficina de Tránsito y Vialidad de Torreón, Pedro Luis Bernal, tuvo que salir a reprochar públicamente el comportamiento de su muchacho, y de paso anunciar su colaboración con la investigación que anunciaron las autoridades municipales en contra del agente; con todo y que el propio alcalde Jorge Zermeño tuviera que reconocer como inaceptable la actuación del funcionario, no sin antes aclarar que: “también hay ciudadanos que a veces se pasan”. Lo que llamó la atención de propios y extraños es que quien reaccionó rápidamente, y con la indignación propia de un activista de la era digital, fue el recién nombrado titular de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila, Hugo Morales, quien anunció un procedimiento de oficio contra la agresión del agente de vialidad a un ciudadano. La pregunta que muchos se hacen es si el ombudsman actuará con la misma diligencia y prontitud cuando se entere de las denuncias que existen contra los integrantes de la policía estatal, o contra los muchachos del fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, su antiguo jefe, o los procedimientos de oficio serán exclusivos para las violaciones cometidas por funcionarios de otros partidos políticos. ¿Será?

El que no aplica el sabio refrán “Si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar” es el alcalde de Matamoros, Horacio Piña, esto porque jamás se imaginó lo alcanzarían las grillas que le andan pegando a la diputada de Morena y hoy enemigo público de la Cuarta Transformación coahuilense Miroslava Sánchez. Y es que, dicen, don Horacio trae su propia fiesta al interior del Ayuntamiento, acompañado de sus más cercanos invitados, los “respetables regidores”, quienes casi en su mayoría le hacen segunda en lo que quiere. El caso más reciente fue hace unos días, cuando bajo la excusa de realizar una reunión de “seguridad” decidieron cerrar las puertas para evitar que la prensa incómoda se enterara de la aprobación de una ¡quincena extra! Sí, leyó bien. Incluso, para la sesión tampoco utilizaron redes sociales y dejar así en lo “oscurito” la hazaña de los vivaces funcionarios.

A excepción de los dos regidores de su propio partido, Marco Beltrán y Azálea Huitrón, quienes votaron en contra de recibir el bono extra, los demás integrantes del Cabildo aprobaron recibir la quincena extra. Obvio a eso se le suma la prima vacacional. Aunque además de los regidores los beneficios del sagrado erario llegaron también a tres funcionarios cercanos de don Horacio: el secretario del Ayuntamiento, el tesorero y el contralor. El reconocimiento por tanto esfuerzo de los funcionarios les llegó a tan solo siete meses de haber tomado posesión en el cargo. Nuestros subagentes, que todo lo escuchan, nos comentan que varios integrantes del comité estatal de Morena ya empezaron a reportar las conductas del alcalde al comité ejecutivo nacional del partido, e incluso le andan cuestionando al edil la gran pachanga que realizó a su padre, el beisbolista Horacio “El Ejote” Piña, con motivo del 40 aniversario del llamado “juego perfecto”, donde, cuentan las lenguas viperinas, gastó más de 160 mil pesillos. Incluso en Cabildo se le cuestionó si ese monto fue de recursos públicos o de su bolsillo.

Luego de que la escurridiza fiscal del estado de Durango, Ruth Medina Alemán, saliera por fin a aclarar ante los medios de comunicación que como dice un cosa dice otra, que si no es blanco es negro, por lo que no es lo mismo atrás que a las espaldas, tanto ciudadanos como empresarios de La Laguna de Durango quedaron en las mismas respecto al preocupante tema de las privaciones de la libertad que se han presentado durante los últimos días en la región. Doña Ruth aseguró que no hay de qué preocuparse y que se trata solamente de un grupo de seis ladrones de coches que andan haciendo travesuras, que además ya casi casi los tienen identificados, y que incluso es cuestión de días para que logren desmantelar a los malhechores que tan nerviosos tienen a la comunidad lagunera. Lo cierto es que luego de las enredadas aclaraciones de la jefaza de la Fiscalía de Durango, durante la Reunión Plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia de La Laguna de Durango, que por cierto contó por primera vez con la participación de la Guardia Nacional, no se ofrecieron datos muy precisos que digamos sobre el fenómeno que afecta a nuestra región, como tampoco posibles soluciones; total, en calidad de “mientras” y como se está volviendo costumbre, la ciudadanía que se cuide como pueda.