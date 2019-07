Investiga Hacienda a extitular de CNBV; 'no hay conclusión todavía', dice Nieto

Jaime González Aguadé es uno de los objetivos que está investigando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó el titular de esa instancia, Santiago Nieto Castillo.

De visita en Querétaro, el funcionario federal explicó que no hay ninguna conclusión relacionada con Jaime González, quien es extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que este jueves presentó su renuncia al Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros.

"Estamos analizando su caso en particular, no hay una conclusión todavía al respecto, por tanto, no quisiera adelantarme, pero forma parte de los objetivos a analizar para actuar conforme a lo que derecho corresponde", señaló.

En entrevista, Santiago Nieto indicó que es importante que las autoridades continúen con sus procesos de investigación, tanto la UIF como la Fiscalía General de la República "para poder esclarecer los hechos relacionados con la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y evidentemente evitar que el sistema financiero sea utilizado de forma ilícita".

El titular de la Unidad de Inteligencia agregó que han detectado ocho casos de lavado de dinero en el caso Libertad y que están en investigación a 34 sujetos, además que se han congelado cuentas de personas presuntamente involucradas.

Santiago Nieto agregó que la UIF no tiene ningún indicio que vincule al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, ni al senador panista, Mauricio Kuri González, con Libertad Servicios Financieros.

Aclaró que existe un compromiso por la honestidad, por lo que no interfiere la filiación política para ir en contra de actores, como es el caso de los panistas queretanos que no simpaticen con Morena.

"En ningún momento se encuentra involucrado el gobernador Francisco Domínguez, ni el senador Mauricio Kuri, en ningún momento tenemos algún tipo de indicio que permita señalar que existe una relación de Francisco Domínguez con la Sofipo Libertad, eso hay que dejarlo claro en razón de que lo que está en juego es el derecho al honor y a la vida privada".

La investigación que se sigue a Juan Collado deriva de la denuncia de Sergio Bustamante, quien declaró que el mandatario estatal y el senador habrían recibido dinero para sus campañas electorales en 2015, dinero derivado de las operaciones presuntamente ilícitas de una institución financiera.