Protestan federales frente a Palacio Nacional

Elementos de la Policía Federal se manifiestan frente a la puerta principal de Palacio Nacional, en busca de un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al menos un centenar de policías federales con ropa de civil corean el himno de la institución mientras esperan a que algún representante del gobierno federal salga y reciba sus peticiones, entre ellas una indemnización justa tras el cambio de la corporación a la Guardia Nacional.

Aunque los manifestantes no afectan la circulación vehicular en la Plaza de la Constitución, entre Corregidora y Moneda, el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana recomendó utilizar Eje 1 Norte López Rayón, Eje Central Lázaro Cárdenas, Doctor Río de la Loza, José María Izazaga y Eje 1 Oriente Circunvalación para evitar la zona.

Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dijo que la dependencia no está en posibilidad de atender las peticiones de indemnización de algunos elementos que no quieren ser transferidos a la Guardia Nacional, pues esa figura sólo se contempla cuando hay despidos, y no es el caso.

Sin embargo, aunque sólo sean transferidos a la Guardia Nacional, algunos elementos federales mantienen sus protestas para exigir un pago por su salida de la corporación porque, argumentan, es lo justo.