Sin escrituras más del 60% de escuelas en Tabasco, según asociación

Más del 60 por ciento de las escuelas de nivel básico en Tabasco, de unas cuatro mil 900 existentes, carecen de escrituras públicas notariales, lo cual les impide concursar en los programas federales de reconstrucción, señaló la Asociación Estatal de Padres de Familia.

El presidente del organismo, José Atila Montero Acosta, mencionó que en los dos últimos sexenios se habrían regularizado unas 300, por lo cual se requiere dar mayor certeza legal.

Señaló que en el poblado Jalupa, Jalpa de Méndez, hay una secundaria federal con casi medio siglo de construida, pero por no contar con escritura pública no pudo concursar para reconstrucción, pues las reglas no aceptan derechos de posesión.

En entrevista, destacó que el tema jurídico cobra relevancia para saber si habrá cambios en ese apartado porque las leyes actuales cuentan con reglas de operación para que una escuela pueda concursar en un programa federal de reconstrucción.

En cuanto a la propuesta presidencial de que sea mediante comités de padres la asignación directa de recursos para construcción, reparación y mantenimiento de escuelas, mencionó que se está a la espera de la modificación a la ley de educación para conocer la operatividad.

Indicó que alrededor de 20 por ciento de escuelas de nivel básico en Tabasco requieren de un grado de reconstrucción o ampliación, pues hay algunas con más de 40 años de haber sido edificadas.

Se sabe, abundó, que las asociaciones de padres serán sustituidas por esos comités que serán integrados por maestros y padres de familia, por lo cual el primer paso será esperar cómo quedarán las normas y reglamentos afines, así como las disposiciones para abatir la corrupción y malos manejos.