Pulmón de ciclista es perforado por una lámina suelta

El incidente sucedido el viernes pasado dejó una grave lesión en el italiano de 17 años a quien la astilla de madera de casi medio metro de largo se le incrustó en el dorso del lado izquierdo, informa la agencia Ruptly.

El deportista fue trasladado al hospital, donde se le realizó una cirugía para extraer el madero y se reporta que ya se encuentra fuera de peligro.

Incredible quello che è successo ieri in pista a Gand per #LorenzoGobbo che caduto assieme ad altri è stato trafitto da un listello di legno staccato dalla pista. Ricoverato in ospedale ed operato dovrà starci per circa 15 giorni. Buona guarigione #amoilciclismo pic.twitter.com/CAnFZhzWed