Guardó una roca pensando que era oro y era un meteorito

En 2015, el buscador de oro David Hole encontró cerca de Melbourne, Australia, una roca de 17 kilogramos.

Dado su extraño aspecto, pensó que contenía oro, además de que la halló en la región de Goldfields, conocida por ser zona favorita de buscadores de oro en Australia hace dos siglo.

Intentó ‘abrirla’, o romperla, usando sierras, perforadoras y demás, pero nunca logró hacerle nada, así que finalmente la llevó al Museo de Melbourne, donde expertos le dijeron que lo que tenía era un extraño meteorito.

"Tenía un aspecto esculpido y con hoyos. Se forman cuando [los meteoritos] atraviesan la atmósfera, esta los esculpe. He visto otras rocas que la gente cree que son meteoritos. En 37 años he examinado miles de rocas, solo dos han resultado ser meteoritos reales. Esta es una de esas dos", comenta el experto Dermot Henry, según cita The Sydney Morning Herald.

En este meteorito en particular, descubrieron un alto contenido de hierro, lo que significa que es una condrita (meteoritos no metálico que no han sufrido fusión en los asteroides de los que proceden) H5, explica Science Alert.

