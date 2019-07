Desconoce FGE participación en otras conductas delictivas de presuntos de violadores

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dijo desconocer si los agentes de Fuerza Coahuila que son señaladas como presuntos responsables de detener de forma arbitraria, golpear brutalmente y violar a joven de 26 años en Piedras Negras, tienen participación en otra conducta delictiva.

Durante la visita realizada el pasado miércoles a la región norte de Coahuila, Márquez Guevara refirió que hasta la medianoche del martes, no tenían la precisión de los nombres de las personas que son referidas como presuntos responsables de este caso.

"A las 12 de la noche no teníamos la precisión de los nombres porque no hay un señalamiento que nos refiera por nombre; entonces no podría establecer si son alguien a quien ya se les atribuyó en el pasado alguna otra conducta delictiva o alguna violación de los derechos humanos", dijo Márquez Guevara.