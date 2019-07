Diputada federal pide 'castigo ejemplar' a Grupo México

El Grupo México debe recibir un "castigo ejemplar" por el derrame de ácido sulfúrico que ocasionó en su terminal marítima de Guaymas, Sonora, y afecta al Mar de Cortés, aseguró la diputada federal Beatriz Manrique Guevara.

"Necesitamos que no persista esta percepción de que los poderosos pueden devastar el patrimonio ecológico de los mexicanos sin que haya consecuencias severas, y Grupo México ha sido el ejemplo de la impunidad ambiental", puntualizó la legisladora.

En entrevista, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales aseguró que el derrame de ácido en el Mar de Cortés ha sido una muestra más de lo que está sucediendo en materia ambiental en el país.

Apuntó que por un lado se tienen grandes empresas, consorcios, "a los que por muchos años les ha resultado mejor pedir perdón que pedir permiso”, toda vez que “están acostumbrados a salir impunes de los crímenes ambientales".

"La vieja historia de Grupo México es evidente, está registrada y pareciera que la esperanza era que hoy las cosas tuvieran un viraje", añadió.

Por otro lado, ante el cambio de gobierno y la disminución de presupuesto de las instancias de medio ambiente "pareciera que las respuestas, por lo menos las públicas, no están teniendo la fuerza, la contundencia que necesitamos todos para saber qué está sucediendo frente a crímenes ambientales".

En su opinión, el sector ambiental del Gobierno de la República tiene "graves debilidades" en su capacidad de respuesta, tanto operativa, como de comunicación, para saber lo que sucede y lo que procede.

Apuntó que del derrame de ácido en Sonora, la Secretaría del Medio Ambiente hizo un pronunciamiento "en un tuit" y ofreció una relación de los procedimientos que se han instaurado contra Grupo México, “pero también hay una percepción de falta de contundencia.

"Para nosotros como diputados y para la propia población que está inquieta por estos temas, se necesita saber que hay una autoridad que está actuante y que va a oponerse a que continúe la impunidad de los crímenes ambientales", apuntó.

Manrique Guevara informó que este jueves se reunió la Mesa Directiva de la Comisión legislativa que preside y se aprobó solicitar la presencia del titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo Manzur, para el 4 de septiembre, porque "necesitamos respuestas, un tuit no basta".

"Sin prejuzgar, lo que sabemos es que no hay información, por tanto no sabemos si hay acción o no", expresó al tiempo de señalar que la comparecencia del funcionario no sería sólo para abordar el tema del derrame de ácido en Sonora, sino también lo relacionado con el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el impacto de la reducción presupuestal en el sector ambiental.