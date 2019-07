'No hay condiciones', dice diputado sobre ratificar a Arturo Herrera

El presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, Eraclio Rodríguez (Morena), previó que no hay condiciones para que se ratifique hoy, como secretario de Hacienda, a Arturo Herrera.

"Yo creo que no, no hay condiciones, yo creo que no va a haber reunión, creo que nos queda un rato sin que tenga la confirmación el secretario de Hacienda", expresó en entrevista, respecto al bloqueo que mantienen manifestantes afuera de San Lázaro.

El legislador, quien ayer salió en defensa de los campesinos que se manifestaron en Palacio Nacional por el congelamiento del gasto destinado al campo, aclaró que el bloqueo la Cámara de Diputados no fue organizado por ellos y que tampoco fueron convocados. Al momento, se manifiestan en el sitio el Frente Único Nacional de Trabajadores de Telebachillerato Comunitario y habitantes del municipio de Ocuilan.

Eraclio Rodríguez sostuvo que "lo mismo marca la hora un Rolex que un Casio", respecto a la crítica que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, en su conferencia matutina, al acusar que los líderes campesinos traían un reloj de pulsera marca Rolex.

"Reiteramos el llamado al respeto, a que todos los mexicanos nos respetemos. Hacemos un llamado al diálogo, a la concertación y que podamos resolver los problemas de México de una manera muy civilizada, para conducir a este país por el camino del desarrollo", dijo.

Los manifestantes de municipio de Ocuilan, fueron recibidos por el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, a quien le pidieron su intervención para que el Poder Ejecutivo pueda enviar elementos de la Guardia Nacional a vigilar el paso Laguna de Zempoala-Ocuilan.

Acusaron que en el tramo, paso para los visitantes al Santuario de Chalma, se ha convertido en una zona muy peligrosa, donde a diario se registran asaltos, riñas e incluso violaciones a mujeres; lo que les genera una merma en el comercio a quienes ofrecen productos y servicios a los turistas.

Mientras, una comisión de los maestros adscritos al Frente Único Nacional de Trabajadores del Telebachillerato Comunitario fueron recibidos por la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal (Morena). En la reunión le exigieron ser incluidos en el subsistema de educación media superior.