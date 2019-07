Pasó de ser vegana a alimentar a su hijo con carne cruda

Gloria Zasso es una mujer que vive en Múnich, Alemania, que hace 30 años se pasó al veganismo porque la parecía que comer carne era ‘desagradable’.

Sin embargo, problemas de salud la hicieron introducir la carne de vuelta a su dieta y ahora incluso se le da, a veces hasta cruda, a su hijo de dos años, a quien además pocas veces alimenta con frutas y verduras, detalla el diario Mirror.

Ella comenzó una dieta vegetariana a los 12 años y a los 20, decidió probar el veganismo luego de padecer constantes enfermedades como bronquitis e infecciones urinarias. "Fue en un momento en el que mucha gente hablaba sobre el veganismo como una forma de mejorar su salud, por lo que pensé en intentarlo", cuenta.

"Y funcionó. No me enfermé tanto, y en general me sentí mucho más enérgica", dijo, hasta que al dar a luz a su hijo Isaac, le diagnosticaron artritis reumatoide.

Se negó tomar Methotrexate, un medicamento usado en la quimioterapia, para tratar la enfermedad, y prefirió regresar a los productos animales en su dieta. Al notar mejoras, decidió regresar totalmente al consumo de carne.

"Ahora, Isaac y Thomas [su esposo] comen casi lo mismo que yo, y ambos parecen disfrutarlo", menciona. Así se observa también en su cuenta de Instagram, donde comparte la comida que le da a su hijo, por ejemplo carne de hamburguesa para el desayuno.

Dice que aún está en contra del maltrato animal y que seguirá comiendo lo que a ella y su familia les funciona, sea lo que esto sea.

DA.