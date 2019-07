Mujer muere al incrustársele un popote metálico en la cabeza

Elena Struthers-Gardner es una mujer británica de 60 años que falleció luego de caer sobre un popote metálico que le perforó el ojo y llegó hasta su cerebro.

Esto sucedió a finales del año pasado en el condado de Dorset, aunque el caso se dio a conocer apenas esta semana, informa el diario Metro.

La mujer estaba bebiendo de un envase de cristal con tapa que mantenía fijo el popote, de 25 centímetros de largo.

Su esposa la encontró en la cocina, con el popote metálico aún incrustado en su ojo. "Deslicé el vaso hacia fuera y le di la vuelta" siguiendo las instrucciones de los socorristas por teléfono, relató la mujer.

Los médicos lograron mantener a Elena con vida conectada a un respirador, pero su familia pidió desconectarla al siguiente día.

"Me parece que esto popotes de metal no deben usarse con ningún tipo de tapa que los mantenga fijos. Parece que el principal problema aquí es que, si la tapa no hubiera estado en su lugar, el popote se habría movido", explicó el forense Brendan Allen, que advierte sobre los peligros del uso de estos objetos.

DA.