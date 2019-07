El Espacio de Cerpa

Comenzó la segunda mitad del beisbol de las grandes ligas y hasta el pasado martes 16 del presente, el equipo con el mejor récord en toda la gran carpa, son los Dodgers de los Ángeles que, durante un buen rato, han ejercido una dinastía en la división oeste de la liga nacional pero a pesar de que por el momento es la organización que tiene el mayor colchón sobre el equipo que lo sigue en dicho sector, los buenos aficionados de la escuadra angelina y de la cual me incluyo, pensamos de que nada sirve de que hasta sean los actuales bicampeones del viejo circuito, si es que no conquistan la serie mundial.

En este 2019, se cumplirán 31 largos años desde que el equipo que dirige Dave Roberts, obtuvo su último clásico de otoño de la mano de Orel Hershiser y aunque suceda de que vuelvan una vez más a la postemporada, les va a quedar en el recuerdo, por lo menos hasta hoy, de que sus acérrimos rivales de división, a saber los Gigantes de San Francisco, se llevaron las series mundiales del 2010, 2012 y 2014 y que cada vez que se enfrentan están dos organizaciones, los fanáticos de la bahía les recuerdan a todos los seguidores del popular conjunto de California, lo que hicieron en los años antes mencionados y que, con mucho orgullo, lo muestran en su estadio del AT&T Park.

Pero muchos se preguntan ¿Por qué los Dodgers no han vuelto a ser los campeones del mundo? Hay muchos que creen en el principio hinduista en el cual una vida, influye en las sucesivas y basta con pensar en la famosa “Maldición del Bambino” porque después de lo que sucedió en el año de 1986 cuando veíamos el sexto partido y a un solo desgraciado out para que Boston se coronara, no podíamos dar crédito como se le escapó de entre las piernas la pelota a Bill Buckner (q.e.p.d.) un roletazo de Mookie Wilson para darle la victoria a los Mets y empatar la serie mundial y aunque decían de que faltaba un encuentro, era evidente de que la escuadra de los Medias Rojas, ya se encontraba totalmente con la soga al cuello.

Y ahora con esta situación de los Dodgers, muchos hemos pensado de que esta blasfemia de que sufre la escuadra angelina, es por el hecho de no haber retirado el famoso número 34 del mejor pelotero mexicano de todos los tiempos como fue Fernando Valenzuela y a pesar de los que lleguen allí no lo deben de usar tal como sucedió con Manny Ramírez quién, en el año 2008 arribó a Los Ángeles procedente de Boston y como usaba el número 24 con los Medias Rojas quiso utilizar el mismo guarismo con la escuadra angelina, resultó que esa cifra, ya estaba retirada por el legendario Walter Alston y entonces el dominicano dijo: “PUES ÉCHENME EL 34” pero la respuesta fue de que, aunque ese número no está separado del róster de los Dodgers, nadie lo usa porque le perteneció a una leyenda pero aquí viene la de los 64 mil, ¿Por qué rayos no lo quitan de la plantilla? ¿Será porque les dolió en el alma de que el sonorense se enfundó con otros jersey diferentes como fueron sus vecinos de Anaheim o los Orioles entre otros?

Y después del tributo de que hicieron los jugadores de los Serafines el pasado viernes 12 en contra de los Marineros en memoria de Tyler Skaggs o del gesto de Albert Pujols el martes 18 de junio en Toronto cuando se acercó con un niño con síndrome de Down ¿Habrá algo más sublime en el rey de los deportes?

Con todo esto, ¡QUÉ VIVA EL BEISBOL!

