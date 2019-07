Arruina con su celular la imagen perfecta de una boda

Hannah Mbalenhle Stanley, de Fort Worth, Texas, es una reportera profesional que ha evidenciado con una publicación en Facebook lo que sucede cuando los invitados a eventos arruinan su trabajo al intervenir con su celular mientras intentan ellos captar imágenes de una celebración.

Su publicación deja ver el momento en que una ‘escena perfecta’ de boda, cuando un padre sale de la iglesia con su hija, la novia, queda eclipsado por unas manos, de una invitada, sosteniendo un celular, que arruinan la toma de Hannah.

"No solo arruinaste mi foto, sino que le quitaste ese momento al novio, al padre de la novia y a la novia. ¿Qué planeas hacer exactamente con esa foto? Honestamente. ¿Vas a imprimirla? ¿Guardarla? ¿Mirarla todos los días? No, no lo harás", escribió Mbalenhle Stanley en Facebook.

"Ustedes son importantes para los novios, de lo contrario, no asistirían a la boda. Así que, por favor, déjenme hacer mi trabajo, y solo siéntense, relájense y disfruten de ese momento único en la vida", agrega la fotógrafa, que pide a las personas que asisten a este tipo de eventos, guardar sus celulares y mejor disfrutar el momento.

