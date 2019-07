Piden diputados aplicar Extinción de Dominio y decomisar bienes a 'El Chapo'

Diputados federales de distintas fuerzas políticas consideraron "justa" la sentencia de cadena perpetua que impuso Estados Unidos al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán este miércoles en los tribunales norteamericanos, pero exigieron al gobierno de México aplicar la Ley de Extinción de Dominio con los bienes que haya tenido en territorio mexicano, pues consideraron que el vecino del norte no podría reclamar propiedades en territorio nacional.

En entrevista, Sergio Gutiérrez Luna de Morena e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, dijo que si son bienes que están en nuestro país, México tiene que aplicar sus leyes de acuerdo a la comisión del delito y EU no podría hacerse de propiedades que están en México.

"Si se trata de bienes que están en México, México tiene que aplicar las leyes sobre este tema, la extinción de dominio y las leyes que aplicaran, según el momento de la comisión del delito y si fueran bienes en EU, pues EU aplicará su ley, es un tema de territorialidad, EU no podría hacerse de propiedades que están en México, sino sería México quien tendría que aplicar la extinción de dominio sobre éstos", indicó el legislador de Morena.

Incluso, agregó Sergio Gutiérrez: "o lo veo como un asunto de justicia, fue un juicio justo llevado a cabo en EU derivado de la extradición y nosotros consideramos que hay que respetar los sistemas judiciales y sobre todo penales extranjeros. Es evidente que 'El Chapo' ya había estado preso aquí en varias administraciones, A Fox se le escapó, a Peña se le escapó y lo volvió a meter a prisión y luego ya viene la extradición, es un tema de cero impunidad".

Además, el exgobernador de Coahuila y diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, consideró que México tiene que echar mano de las leyes con las que cuenta para decomisar los bienes y propiedades de "El Chapo", pero también hizo un llamado a las autoridades federales para que a otros capos que se encuentran detenidos agilicen sus procesos y sean sentenciados en nuestro país antes de extraditarlos.

"Sobre la sentencia del señor Guzmán, pues una vida delictiva de ese tamaño, pues es lógico que iba a recibir una sanción de ese tamaño. Sobre los bienes, lo que se haya delinquido acá tiene que quedarse en México y utilizar las leyes que hoy se tienen como de Extinción de Dominio para que se haga justicia también en México", dijo el priista coahuilense.

Moreira opinó que "El Chapo" tendrá que resarcir el daño que hizo en Estados Unidos allá, pero también debe hacer lo mismo acá, "México debería de agilizar todas los procedimientos que tienen pendientes para que la gente ya se vaya sentenciada desde acá y luego que se le sentencien en Estados Unidos y pagando en ambos lados".

La secretaria de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, Adriana Dávila Fernández del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que la sentencia de cadena perpetua a la que fue condenado Joaquín "El Chapo" Guzmán sirve de lección a las instituciones de seguridad mexicanas, pues demuestra la necesidad de implementar una política contra la criminalidad.

"En México, no solo no han cambiado autoridades, sino que tampoco tenemos certeza de la política de criminalidad que se va a seguir. Lo que escuchamos del presidente de la República no es, con toda fuerza, con toda certeza, qué va a hacer con la seguridad pública", alertó.

Dávila Fernández también lamentó que con la sentencia, aunque histórica, no se puedan devolver las vidas humanas que cobró la organización delictiva que lideró "El Chapo" Guzmán, pero anotó que el gobierno de México debe dejar claro a dónde van a ir todas las propiedades del capo.

"De acuerdo a la justicia estadounidense, ahora les corresponderá a ellos, pero vale la pena revisar qué va a pasar con estos bienes, tendría que ser para resarcir los daños, aun cuando en México ya estamos viendo la Ley de Extinción de Dominio, debemos tomar eso de manera particular", dijo.