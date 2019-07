Presidencia blindará Ley de Remuneraciones contra el Poder Judicial

La Consejería Jurídica de la Presidencia y el Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro blindarán a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a fin de impedir que el Poder Judicial "dé vuelta a la ley" y permita que funcionarios públicos ganen más que el presidente de la República.

Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que trabajan con el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, para analizar los casos donde el Poder Judicial ha fallado a favor de que servidores públicos puedan ganar un salario más alto que el del titular del Ejecutivo Federal.

"Estamos analizando los casos en donde se ha dado la vuelta pues para blindar la ley y que no vuelva a suceder. No se puede, desde el Poder Judicial, cambiar el espíritu de la ley. El Poder Judicial tiene que hacer una interpretación de las leyes, pero al Legislativo le corresponde determinar que sí y que no", afirmó.

Delgado aclaró que el cargo más difícil y con mayor responsabilidad es el del Presidente de la República y no puede haber justificación de que hay una situación técnica y por eso tenga que haber una retribución mayor.

En tanto, se analiza si se modifica la Ley de Remuneraciones actual o se presenta una nueva ley, para que se respete que nadie gane más que el presidente.

"Qué modificaciones se tendrían que hacer y el presidente está en la disposición que si incluso tengamos que hacer una nueva iniciativa lo hagamos en ese sentido", dijo.