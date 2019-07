Considera CNDH acción contra ampliación en Baja California

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está analizando si interpone una acción de inconstitucionalidad, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la reforma que permitirá a Jaime Bonilla Valdez, futuro gobernador de Baja California, asumir ese puesto por cinco años y no por dos, como establecen las leyes locales.

La CNDH informó que recibió un escrito en sus oficinas de Tijuana el pasado 15 de julio, donde varias personas le pedían su intervención frente a la reforma constitucional que estaría vulnerando los derechos humanos de los quejosos.

Sin embargo, el organismo autónomo aún se encuentra analizando esta solicitud.

"Tomando en consideración la naturaleza y características particulares del acto que se aduce vulnera derechos humanos, la CNDH ponderará la factibilidad de su actuación, en particular sobre una acción de inconstitucionalidad, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, una vez que cuente con todos los elementos necesarios para tal efecto. A la fecha la reforma constitucional controvertida aún no se publica y, en razón de ello, todavía no es vigente", informó la CNDH en un comunicado.