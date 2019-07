Recuerdos del Ayer

Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara celebraron el sábado anterior el 45 Aniversario de haber debutado en Primera División con un partido amistoso contra Monterrey en el Estadio Jalisco, en el medio tiempo del encuentro rindieron un homenaje a Roberto “Tito’’ Gutiérrez, primer entrenador del representativo de esta institución cuando aparecieron en Tercera División en 1970 con el mote de Venados de la U de G, el cual cambiaron en 1972 por Leones Negros al militar en Segunda División.

En el comité organizador del evento participaron dos viejos conocidos de la afición lagunera: Ernesto “El Burro’’ Sánchez, ex jugador de los desaparecidos Diablos Blancos del Torreón, y Jorge “El Vikingo’’ Dávalos, ex director de Fuerzas Básicas de Santos Laguna en la época del entrenados Daniel “El Travieso’’ Guzmán. En el partido de aniversario participó Omar Bravo, quien salió del retiro para jugar en los dos encuentros amistosos de aniversario que sostendrá la U de G contra Monterrey y Forward de la USL.

El Club de Futbol de la Universidad de Guadalajara se fundó el 19 de agosto de 1970 e ingresó a Tercera División como Venados de la U de G gracias a la labor de Roberto “Tito’’ Gutiérrez, entrenador de ese plantel y forjador de varias generaciones de futbolistas. En la temporada 1972 - 1973 el equipo de la U de G fue invitado a participar en la rama de Segunda División, siendo entonces cuando tomaron como nombre de batalla Leones Negros de la U de G.

En la temporada 1973-1974 realizaron un gran torneo y disputaron la final de ascenso contra Tigres de la UANL, la cual perdieron, a la ida ganaron los Tigres por tres goles a cero en el Volcán y a la vuelta se impusieron los Leones por dos a cero en el Estadio Jalisco, el marcador global favoreció a Tigres por tres a dos y lograron el ansiado ascenso.

A pesar de haber perdido la final de ascenso los Leones Negros de la U de G consiguieron jugar en Primera División gracias a los esfuerzos del Rector de la U de G, Rafael García de Quevedo, por contar con un representativo de esta casa de estudios en el máximo circuito del fútbol, logrando comprar la franquicia de los Diablos Blancos del Torreón en tres millones de pesos de aquel entonces. Hay quienes cuentan que fue en 400 mil dólares, equivalentes a cinco millones de pesos.

La noticia de la venta del equipo Torreón cayó en La Laguna como “balde de agua helada’’ entre los aficionados al futbol, que no comprendían porque después de cinco años de haber logrado los Diablos Blancos el tan anhelado ascenso y de haber construido el Estadio Moctezuma, el equipo desaparecía.

Quienes cubrían la nota deportiva en esa época se apersonaron en la oficina del empresario Juan Abusaid Ríos, propietario del equipo, para conocer los motivos de la venta del equipo. Con su lenguaje característico respondió a los reporteros: “No me importa perder dinero, siempre lo he hecho, nunca he escatimado nada para traer buenos jugadores y construir el nuevo estadio, lo que no les perdono a los aficionados es que no vayan a los partidos, para que quiero un estadio vacío, mejor me lo llevo a otra parte”.

En un principio se dijo que Juan Abusaid Ríos sería socio de los Leones Negros de la U de G, pero el tiempo se encargó de aclarar este asunto, el equipo se fue y nada tenía que ver con el empresario lagunero. Con la venta de la franquicia del Torreón se fue la mayoría del plantel a los Leones Negros de la U de G, a otros se les regaló sus cartas para que se contrataran con los equipos que quisieran. Habían volado los también llamados Palomos Blancos del Torreón a la Perla Tapatía.

Los jugadores del equipo Torreón que se fueron a los Leones Negros de la U de G fueron los porteros René Vizcaíno y Raúl “El Güero’’ Navarro, los extranjeros Oscar Rolando Pierucci, Alberto “El Torito’’ Gómez y Sergio Silva, los nacionales Ángel Talavera Juárez, José “La Caica’’ Zamora, Ernesto “El Burro’’ Sánchez, José López Cerda, Alberto Camacho, los hermanos José Refugio y Agustín Estrada, Ramón Cruz, Alejandro “El Iguala’’ Martínez, Elías Aguilar y Leonardo Barba. “El Güero’’ Navarro se regresó por motivos personales y optó por retirarse.

El debut de los Leones Negros de la U de G en Primera División fue el domingo 14 de julio de 1974, hace 45 años, contra América en el Estadio Azteca, alineando con René Vizcaíno en la portería, Ángel Talavera, Gutiérrez, Raúl Orozco, José Luis Gómez, José “La Caica’’ Zamora, Ernesto Sánchez, Estrada, Belisario López, Alberto “El Torito’’ Gómez y Elías Aguilar. El resultado fue empate a dos goles con una gran actuación del guardameta René Vizcaíno.

En seguida el equipo tapatío se reforzó con cuatro jugadores brasileños que hicieron época en el futbol mexicano y fueron símbolos de los Leones Negros de la U de G, siendo ellos Jair de Jesús Pereira, Belarmino de Almeida Jr., mejor conocido como “Nene’’, Roberto da Silva y Carlos Eusebio de Jesús. Su primer técnico fue el brasileño José Gómez Nogueira y en su primera temporada sumaron 42 puntos, una hazaña sin precedentes.

Llamado “El equipo que nació grande’’, contó en un principio con el apoyo de la familia presidencial Echeverría Zuno y pudieron realizar grandes contrataciones como las del portero mundialista Ignacio “El Cuate’’ Calderón, Daniel “El Topogigo’’ Montes de Oca, Rubén “El Actor’’ Anguiano, Manuel “La Furia’’ Nájera, Ricardo “El Astro Boy’’ Chavarín, Rafael “El Chepe’’ Chávez, Manuel Guillén, Héctor “El Curio’’ Santoyo, Marcos Rivas Barrales y el lagunero Rubén “El Gato’’ Chávez, provocando una gran inflación en el futbol mexicano en cuanto a contrataciones y sueldos de los jugadores.

Eran los años de las “Vacas gordas’’ y los Leones Negros de la U de G disputaron dos finales consecutivas, en la temporada 1975-1976 contra el América y en la 1976-1977 contra Pumas de la UNAM, quedando subcampeones en ambos casos. En la temporada 1989-1990 bajo la dirección técnica de Alberto Guerra disputaron su tercera final contra Puebla, quedando de nueva cuenta subcampeones. Otro de sus logros importantes fue el haber sido Campeón del Torneo de Nuevos Valores en 1978 al mando del entrenador Gustavo “El Halcón’’ Peña.

De su cantera surgieron varios jugadores mexicanos importantes, como Jorge “El Vikingo’’ Dávalos, Luis Plascencia, Víctor Manuel Aguado, Jorge García Rulfo, Víctor “El Tiburón’’ Rodríguez, Sergio “El Cayo’’ Díaz, Martín Vázquez, Rafael Gutiérrez Aldaco, José María Higareda, Jaime Reyes, Felipe de Jesús Amezcua, Sergio Pérez Palomera, Salvador Reyes junior, Daniel “El Travieso’’ Guzmán, Octavio Mora, Alfonso Sosa, Humberto Romero, Hugo Pineda junior y Luis Felipe “El Halconcito’’ Peña, entre otros.

En los siguientes torneos su desempeño vino a menos y cayó en las manos del promotor Guillermo Lara, la situación económica de los Leones Negros se hizo crítica y al término de la temporada 19931994 depositó la franquicia de la U de G en la Federación Mexicana de Futbol mediante una operación de compra y venta para reducir a 19 el número de equipos, conservando tan solo el equipo Bachilleres que tenían en Segunda División. Sin pena sin gloria se despidieron del máximo circuito del balompié mexicano.

Después de 20 años de ausencia los Leones Negros de la U de G regresaron a Primera División en 2014 de la mano del técnico Alfonso Sosa al vencer a Estudiantes Tecos de la UAG en la gran final. Permanecieron tan solo una temporada y regresaron de nuevo a la Liga de Ascenso, en donde buscan de nueva cuenta regresar al máximo circuito del futbol mexicano.

La historia de este equipo comprende tres capítulos: el primero, sus inicios en la temporada 19591960 como Campesinos Cataluña y Torreón - Cataluña en Segunda División con don Ángel Sobrino; el segundo capítulo como Diablos Blancos del Torreón con don Juan Abusaid Ríos, con quien se logró el ascenso a Primera División en 1969 y construyó el Estadio Moctezuma en 1970; el tercer capítulo con la compra de la franquicia del Torreón para darle vida a los Leones Negros de la U de G en 1974, los tres episodios forman una historia conjunta de 60 años, digna de contarse. ¡Hasta el próximo miércoles!