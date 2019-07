Habrá castigo ejemplar: AMLO sobre policías militares detenidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que habrá un castigo ejemplar contra los tres policías militares detenidos ayer por el secuestro de un menor y que pasarían a formar parte de la Guardia Nacional (GN).

"Va a haber castigo, sí, ejemplar. No se tolera a nadie un delito", señaló.

En conferencia de prensa, el mandatario detalló que hay dos militares y un civil más prófugos de la justicia por el secuestro del menor.

Aseveró que no se tolerarán los delitos y el tema de los militares detenidos lo retomó en su reunión de gabinete de hoy y advirtió que en el gobierno "vamos a tener deserciones, traiciones, actos de deslealtad, de delincuencia de los servidores públicos".

"Hay sectores echados a perder en todos los campos en todos los terrenos. Lo que no podemos permitir es el que haya impunidad, el que se proteja a quien cometa un ilícito, no podemos tapar nada. El que no entienda de que ya son otros tiempos y que no habrá impunidad y se va a castigar por parejo a todos", reiteró.

El reporte que le dio el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, al presidente es que los detenidos eran policías militares que pasarían a la Guardia Nacional y que hay tres prófugos, dos de ellos militares.