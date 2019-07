LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Una gran parte del gusto por el uso del lenguaje viene del disfrutarlo y saber que se puede jugar muchas veces con las palabras y las frases, ponerles algo que sea divertido, convertirlas en algo ingenioso, a veces un poco picantes. La idea es que gocemos del lenguaje.

Hay juegos de palabras como los calambures, retruécanos, albures o algunos otros que resultan ingeniosos. Por ejemplo, el calambur se produce alterando el orden de las sílabas de una palabra para darle un significado distinto: "Plátano es" y "plata, no es".

El retruécano es un juego de palabras en el que se da diferente significado a los términos y el albur es una frase de doble sentido que tiene referencia con el acto sexual. Aquí le van algunos ejemplos de ellos:

Mi nuevo libro está agotado… se cansó de esperar a que lo leyeran.

De joven, ella sólo quería un buen faje. Ahora, quiere un buen fajo.

Escribes un tweet buenísimo, lo envías y a los 5 segundos te das cuenta de que está mal escroto.

En el concierto de los zancudos, había un letrero: "Por la seguridad de los concertistas, se prohíbe aplaudir".

El príncipe era tan feo que la Cenicienta se fue a las diez y media.

A doña Jesusa le robaron su dinero. Los policías fueron a investigar y salen con que a Chuchita la bolsearon.

La esposa del perito no es una perita… en dulce.

Declaran a San Expedito santo patrono de los Alcohólicos Anónimos.

El gringo me dijo que haga click aquí y el español me dice que pinche acá. No le pareció.

Pedí un chile relleno y me comí sólo la mitad. La otra mitad se quedó a medios chiles.

¿Qué le parecieron? ¿De perdido alguna le gustó? Espero que sí, y si usted tiene más de estas frases, ¡pues compártalas para divertirnos juntos!

