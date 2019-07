Pueblos Mágicos 'tocarán otras puertas'

Preocupa la cancelación de recursos al programa de Pueblos Mágicos, por lo que la alcaldesa electa de Mapimí señaló que tocará puertas para obtener apoyos a fin de dar continuidad al proyecto que se tiene para este municipio, que fue el primero en obtener esta denominación en el estado de Durango.

Marisol Peña Rodríguez, alcaldesa electa de Mapimí, consideró que el programa de Pueblos Mágicos sin duda fue un apoyo para que se arreglaran las fachadas y se realizaran obras para que se mejorara la plaza principal, el Centro Histórico, además de la rehabilitación del museo Benito Juárez.

"Claro que falta mucho por hacer, pero estamos trabajando para poder aterrizar y fortalecer a Mapimí en estos tres años en que se nos permita ser gobierno", comentó.

Señaló que, independientemente del recorte al programa de Pueblos Mágicos, buscará trabajar en beneficio de Mapimí, que fue el primer municipio en el estado que recibió esta denominación.

"Se tienen que tocar todas las puertas a favor de, y en su momento haremos lo propio en el tema público, en el tema gubernamental, tanto local como estatal, incluso en el sector privado, para poder apoyar a Mapimí como Pueblo Mágico; existe un proyecto y es necesario aterrizar los recursos para realizarlo", expuso.

El Pueblo Mágico de Mapimí no cuenta con recurso suficiente para mejorar su infraestructura y atraer más turistas, y en la actual administración federal el programa no tuvo presupuesto para trabajar, sin embargo, aún no es cancelado, por lo que hay confianza en que se pudiera retomar en los años próximos.

El Gobierno estatal de Durango destinó este año una inversión de dos millones y medio de pesos para fachadas y para arreglar el camino de entrada en este municipio, a fin de enfrentar el recorte presupuestal.

La cabecera municipal de Mapimí es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 2010 y el municipio entró al programa de Pueblos Mágicos en 2012.

Las atracciones principales son el Puente de Ojuela, el cual conecta a la Mina de Ojuela; también la Zona del Silencio.