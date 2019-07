Los mejores memes de la invasión al Área 51

Una broma sobre invadir el Área 51 se ha esparcido por todo el internet y ahora es un fenómeno que ha llamado la atención de prominentes artistas y celebridades.

El 27 de junio de 2019, se creó un evento en Facebook llamado Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, que se traduce como 'Invasión al Área 51, no nos pueden detener a todos', el cual invita a los asistentes a acudir a la famosa Área 51, ubicada en Nevada, Estados Unidos, para descubrir qué ocultan ahí y liberar a los 'extraterrestres' que viven ahí.

La broma proviene de la creencia de que en el lugar almacenan especímenes de vida extraterrestre cuando en realidad es un punto de entrenamiento y almacenamiento de equipo militar.

Hasta la fecha, más de 400 mil personas han confirmado su asistencia en el evento de Facebook y más de un millón de personas han declarado, en serio o en broma, que asistirán, desatando una ola de memes que celebran o se burlan de la situación:

Los guardias del Área 51 revisando Twitter pic.twitter.com/NZGe22YFFH — Frani (@fran_sg17) 15 de julio de 2019

-Buenas, vengo a invadir el Área 51 para rescatar a los aliens

-Se ha equivocado, este es el Área 51-A pic.twitter.com/0AhoNu2ppT — Yogulado Oliginal (@Supertramp9713) 15 de julio de 2019

