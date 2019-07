Revisará Jucopo si tiene atribuciones contra ampliación en Baja California

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados revisará si tiene atribuciones o no para presentar, de ser el caso, alguna acción o recurso contra de la decisión del Congreso de Baja California, de ampliar el periodo en la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años, informó el diputado Mario Delgado Carrillo.

El líder de la bancada de Morena en la Cámara baja adelantó que en San Lázaro “vamos a tener una reunión, la Junta de Coordinación Política, para ver la Cámara de Diputados como institución, qué le corresponde, qué participación puede tener en este asunto (de Baja California), si es el caso”.

Esto es, “vamos a revisar si a la Cámara de Diputados, en este caso le corresponde alguna acción en contra de la acción promovida por el Congreso de Baja California”, añadió el legislador.

Delgado Carrillo se reunió con el también coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien revisaron algunas iniciativas pendientes.

Refirió que la ampliación del mandato en la gubernatura de Baja California contó con el respaldo mayoritario de panistas y priistas, al opinar que, en este caso, no procede la desaparición de poderes, aunque ese es un asunto que debe resolver la Cámara alta.

“Llamaría la atención que fue una reforma aprobada, mayoritariamente por diputados de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional, de Morena, cosa que el Congreso tiene facultades para ello. Habrá que revisar la constitucionalidad de la reforma que aprobó ese Congreso (de Baja California)”, resaltó.

En su opinión, la reforma para ampliar el mandato en la gubernatura local, bien podría haberse aprobado antes de la elección y no después de ésta, “porque las leyes en general no deben tener un beneficiario directo.

En este caso, expuso el legislador, el gobernador de Morena es el beneficiario de la ampliación del periodo en la gubernatura, “lo cual pone en duda por qué se hizo esta reforma”, de ahí de que la modificación sea objeto de un amplio análisis en aras de que no se dañe la democracia.

Sobre las voces que se han pronunciado porque encabece la dirigencia nacional del partido Morena, precisó que “yo no he decidido si voy a participar en lo personal para ser dirigente o no. Quiero participar como muchos diputados en que Morena tenga mucha vida todavía por delante”.

Se pronunció por la unidad del partido y descartó alguna división al interior del instituto, aunque reconoció que requiere de una reorganización. “Hay una evolución natural en Morena que son los siguientes pasos que tiene que resolver, en eso sí me interesa participar para que siga representado las auténticas aspiraciones de cambio” de los mexicanos.